Нефть дорожает на новостях из Ливии 26.06.2018, 10:50

Ливийская национальная армия передает контроль над нефтяными месторождениями временному правительству.

Мировые цены на нефть повышаются во вторник утром после новостей, связанных с экспортом сырья из Ливии, при этом рост сдерживают ожидания увеличения добычи "черного золота" странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.14 (по Минску) стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19%, до 74,69 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,29%, до 68,28 доллара за баррель, пишет 1prime.ru.

Поддержку стоимости нефти оказывают новости вокруг экспорта нефти из Ливии. Так, ранее во вторник стало известно, что ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара передаст контроль над нефтяными месторождениями и портами союзному временному правительству, которое действует на востоке страны.

В то же время повышение цен на "черное золото" ограничено ожиданиями увеличения добычи сырья после достигнутых в субботу договоренностей странами ОПЕК+.

"Несмотря на соглашение ОПЕК на прошлой неделе, мы считаем, что ограниченное предложение сырья будет способствовать росту цен на нефть в течение 2018 года. Мы полагаем, что цены на нефть марки Brent будут превышать 80 долларов за баррель во втором полугодии 2018 года", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика американского инвестиционного банка Jefferies Джейсона Гаммела (Jason Gammel).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В субботу, 23 июня, ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией на 200 тысяч.