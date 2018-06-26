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В Беларуси бедных больше, чем в Казахстане и в Украине

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  • 26.06.2018, 10:57
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Такие данные приводятся статистическим комитетом.

Казахстан, Украина и Беларусь – страны СНГ, в которых меньше всего людей находятся за чертой бедности по национальным определениям, пишет thinktanks.by.

Такие данные приводятся в опубликованном Межгосударственным статистическим комитетом СНГ «Мониторинге показателей ЦУР в регионе СНГ». Последние данные, которыми оперирует данный документ, за 2016 год.

Согласно им, сравнительно низкий уровень населения, живущего за национальной чертой бедности, зафиксирован в Казахстане - 2,6%, Украине - 3,8%, Беларуси - 5,7% и Азербайджане - 5,9%.

На пятой позиции – Россия, к которой в 2016 году доля бедного населения, по национальной методологии, составляла 13,3%.

Больше всего бедных - 30,3% - зафиксировано в Таджикистане.

Данные по Молдове, Туркменистану и Узбекистану в документе отсутствуют.

Как отмечается в мониторинге, бедными его составителями считаются лица, чьи доходы (расходы) ниже официально установленных национальных границ. В ряде стран - это прожиточный минимум, в других – черта бедности, которая представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, как правило, включающей, в отличие от прожиточного минимума, более ограниченный набор товаров и услуг. Использование разных методологических подходов по исчислению показателя уровня бедности делает невозможным проведение сопоставления между странами.

В то же время существует международная черта бедности, установленная Всемирным банком. Согласно этой методологии, бедными считаются люди, которые зарабатывают ниже 1,9 долларов в день.

Таджикистан опережает все страны СНГ также и по данной методологии.

Что же касается гендерного баланса людей, проживающих за национальной чертой бедности, то в Беларуси больше обделенных мужчин, чем женщин. В 2016 году доля бедных мужчин составляла 6,2%, а женщин – 5,3%. Схожие пропорции и в большинстве других стран СНГ. Однако в Армении и России за чертой бедности проживает больше женщин, чем мужчин.


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