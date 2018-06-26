Решающие дни для Ангелы Меркель 26.06.2018, 11:10

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Ангела Меркель

Судьба коалиционного правительства Германии должна быть определена до конца недели.

В конце этой недели, скорее всего, станет ясно, останется ли Ангела Меркель (Angela Merkel) на посту канцлера Германии. А если останется, то как долго и во главе какой правительственной коалиции, пишет dw.com.

Действующее в настоящий момент правительство ФРГ оказалось на грани развала из-за острых разногласий между канцлером и министром внутренних дел Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer) по одному из вопросов миграционной политики.

Канцлер Германии, МВД и нормы ЕС

Конфликт этот разгорелся по одному из пунктов "генерального плана" главы МВД, предусматривающего целый ряд мер по ограничению притока беженцев в Германию.

Целиком этого плана пока никто не видел - кроме, очевидно, самого министра и канцлера. Но известно, что в нем 63 пункта, и с 62 из них Меркель согласна. Единственная спорная мера - запрет на пересечение немецкой границы для беженцев без документов, а также для уже зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС.

По формально все еще действующему в Евросоюзе Дублинскому регламенту беженцы и в самом деле должны просить убежище в той стране, в которой они впервые оказались на территории ЕС. И власти именно этой страны должны рассматривать их заявления. Из этого правила, правда, есть целых ряд исключений, но суть не в них.

Суть в том, что Зеехофер намерен давать таким беженцам прямо на границе от ворот поворот. Меркель же ссылается на предусмотренную немецким и европейским законодательством процедуру, согласно которой даже зарегистрированного в другой стране беженца (если он способен сказать пограничнику заветное слово "убежище") полагается впустить в Германию, завести дело, рассмотреть заявление и только потом вернуть обратно. Причем предварительно получив на это согласие от властей государства, в которое его депортируют.

Разрешить эту дилемму, с точки зрения канцлера, можно либо в рамках общеевропейской договоренности, либо путем двусторонних соглашений о реадмиссии прямо с границы со странами, транзитом через которые идет основной поток беженцев в Германию.

Мини-саммит ЕС по беженцам без конкретных результатов

Этой цели служил экстренно созванный по инициативе Ангелы Меркель в Брюсселе мини-саммит ЕС в воскресенье, 24 июня. Четыре часа она вела переговоры с коллегами из 15 стран. Среди них были президент Франции - по большому счету, ее последний союзник, правоконсервативный канцлер Австрии, с которым у Меркель натянутые отношения, и премьер-министр Италии - с правопопулистским правительством в Риме ей еще сложнее.

Разговор, говорят брюссельские дипломаты, пошел совсем не так, как надеялась Ангела Меркель. Ее собеседники не захотели говорить о двух- или многосторонних соглашениях о реадмиссии беженцев. Речь шла главным образом о срочных мерах по укреплению внешних границ ЕС, наращивании европейской пограничной охраны Frontex, буксировке судов с беженцами обратно к берегам Ливии, а еще о создании крупных лагерей для мигрантов за пределами ЕС, где можно было бы отделять настоящих беженцев от экономических мигрантов. Первых распределяли бы по странам Европейского Союза, вторых - сразу отправляли обратно.

Где строить лагеря для беженцев?

В преддверии мини-саммита ЕС ходили слухи, что роль страны-селектора могла бы взять на себя Албания - разумеется, за европейский счет. В портах на ее побережье могли бы разгружаться суда с беженцами, в лагерях их бы регистрировали чиновники иммиграционного ведомства ЕС, и они же определяли, у кого есть шанс получить убежище, а у кого нет.

Но если такой план и есть, то до очередного саммита ЕС 28-29 июня его решили не оглашать. Примечательно, однако, что и французский президент, и испанский премьер-министр говорили в минувшее воскресенье о лагерях для беженцев именно на европейской территории. Албания - это Европа, но не ЕС с его более либеральными правилами предоставления убежища. А активное участие в разрешении миграционного кризиса могло бы стать для Тираны входным билетом в Евросоюз.

Италия, впрочем, настаивает на еще более жестком подходе. Рим ратует за кардинальный пересмотр норм ЕС в отношении беженцев, за отказ от Дублинского регламента, за запрет на вход в итальянские порты судов со спасенными из вод Средиземного моря беженцами и сооружение лагерей для них на противоположном берегу, то есть, например, в Ливии. О том, чтобы принимать обратно беженцев, завернутых на немецкой границе, итальянское правительство даже слышать не хочет.

Германия на пороге "итальянских порядков"?

Следующую попытку найти европейское решение для проблемы беженцев Ангела Меркель предпримет вечером в четверг, 28 июня, - за рабочим ужином в первый день очередного саммита ЕС. Немецкий комиссар Еврокомиссии Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) хоть и считает, что "к саммиту в четверг и пятницу будет прогресс", но и он не верит, что лидеры ЕС сумеют выработать "согласованное решение такого масштаба, который ожидают некоторые в ХСС".

ХСС - это Христианско-социальный союз, в котором председательствует министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. Вместе с ХДС - Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель ХСС формирует единый консервативный партийный блок, правящий в Германии вместе с социал-демократами.

Зеехофер не раз предупреждал (и в минувшие выходные он повторил свою угрозу), что в случае отсутствия европейского решения, адекватного по своему эффекту его плану закрытия границ для определенных категорий мигрантов, он воспользуется полномочиями главы МВД и самовольно отдаст приказ пограничникам не впускать их в Германию уже с первого июля. У канцлера в таком случае не останется иного выхода, кроме как отправить министра в отставку. За Зеехофером из правительства непременно выйдут другие министры-члены ХСС, что будет означать развал четвертой правительственной коалиции Ангелы Меркель.

Трудно представить и сохранение в таком случае единства консервативного партийного блока ХДС/ХСС. Раскол же немецких консерваторов, соперничество между ХДС и ХСС в масштабах всей страны имели бы непредсказуемые последствия для местного политического ландшафта. Некоторые комментаторы уже предсказывают Германии скорое наступление "итальянских порядков" с частыми досрочными выборами и пестрыми правительственными коалициями.