Видеохит: Девушки из Флориды помогают аллигатору перейти дорогу
- 26.06.2018, 11:16
Необычное видео было снято в городе Орландо.
Во Флорида две местные девушки помогли маленькому аллигатору перейти дорогу. Момент на видео засняла Кэтрин Керр (Catherine Kerr) и выложила в своем Facebook.
Произошло это в городе Орландо.
Керр рассказала, что американки увидели, как крокодил пытается пересечь оживленный перекресток. Они вышли на светофоре из своих машин на светофоре и помогли аллигатору перейти дорогу, прикрывая его от других автомобилей.
После этого они вернулись в авто и поехали дальше.