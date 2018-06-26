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Видеохит: Девушки из Флориды помогают аллигатору перейти дорогу

  • 26.06.2018, 11:16
иллюстрационное фото

Необычное видео было снято в городе Орландо.

Во Флорида две местные девушки помогли маленькому аллигатору перейти дорогу. Момент на видео засняла Кэтрин Керр (Catherine Kerr) и выложила в своем Facebook.

Произошло это в городе Орландо.

Керр рассказала, что американки увидели, как крокодил пытается пересечь оживленный перекресток. Они вышли на светофоре из своих машин на светофоре и помогли аллигатору перейти дорогу, прикрывая его от других автомобилей.

После этого они вернулись в авто и поехали дальше.


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