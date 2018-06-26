Лукашенко назначил Бузовского заместителем министра информации
- 26.06.2018, 12:58
Ранее чиновник занимал должность главы администрации Центрального района Минска.
Лукашенко согласовал назначение Игоря Бузовского заместителем министра информации, сообщили БелТА в пресс-службе.
Кроме того, согласовано назначение Геннадия Трубило первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, Виталия Смирнова - заместителем министра ЖКХ. Николай Рогащук согласован на должность заместителя председателя Минского облисполкома.