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Лукашенко назначил Бузовского заместителем министра информации

  • 26.06.2018, 12:58
Игорь Бузовский
Фото: БелТА

Ранее чиновник занимал должность главы администрации Центрального района Минска.

Лукашенко согласовал назначение Игоря Бузовского заместителем министра информации, сообщили БелТА в пресс-службе.

Кроме того, согласовано назначение Геннадия Трубило первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, Виталия Смирнова - заместителем министра ЖКХ. Николай Рогащук согласован на должность заместителя председателя Минского облисполкома.


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