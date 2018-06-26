Напиток, который делает женщин счастливее 6 26.06.2018, 12:36

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Эксперимент провели испанские ученые.

Испанские ученые из Мадридского политехнического университета провели эксперименты, в результате которых определили: употребление белого вина позволяет женщинам чувствовать себя гораздо счастливее.

Исследователями были осуществлены испытания с участием более 200 женщин. После этого ученые наблюдали за эмоциональным состоянием женщин, пишет hronika.info.

Выяснилось, что употребление белого вина позволяет женщинам испытывать гораздо более выраженные счастливые эмоции.

«У женщин поднималось настроение, они ощущали радость и прилив сил. Совершенно противоположный эффект вызывала дегустация красного вина: после его употребления наблюдалось ощущение вины и агрессивность», - рассказали авторы эксперимента.

Также испытания показали, что женщины в качестве дегустаторов вина превосходят мужчин и лучше разбираются во вкусе напитка.