Черчесов проиграл 10-й матч во главе сборной России 26.06.2018, 13:02

Станислав Черчесов

Архивное фото charter97.org/Иван Межуй

Он повторил антирекорд Романцева и Хиддинка.

Сборная России проиграла в матче ЧМ-2018 Уругваю (0:3), потерпев десятое поражение за время работы тренера Станислава Черчесова, пишет by.tribuna.com.

54-летний специалист повторил антирекорд Гуса Хиддинка и Олега Романцева, которые также уступали с россиянами по десять раз.

Однако Хиддинк руководил сборной в 39 встречах (25,64% поражений), Романцев – в 60 (16,67%). Для Черчесова эта игра стала всего 23-й (43,48%).