Британский фрегат перехватил два военных корабля РФ возле Ла-Манша
- 26.06.2018, 13:29
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Российская эскадра приблизилась к берегам Великобритании.
Британский фрегат сопроводил два российских военных корабля, когда они маневрировали в Северном море неподалеку от Ла-Манша.
Об этом сообщил Королевский флот Великобритании.
Montrose, фрегат 23-го типа, базирующейся в Плимуте, встретил российские корветы "Бойкий" и "Стойкий" после того, как они покинули свою базу в Балтийском море.
"После пересечения большей части Северного моря корветы резко сократили свою скорость и медленно продвигались к северному побережью Норфолка", - говорится в заявлении ВМС.
Подробностей о том, что произошло после подхода российских кораблей к побережью Великобритании, не сообщается.
В 2017 году королевские Военно-морские силы 33 раза реагировали на приближение российского военного корабля к британским территориальным водам.