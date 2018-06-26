Британский фрегат перехватил два военных корабля РФ возле Ла-Манша 26.06.2018, 13:29

1,099

Фото: royalnavy.mod.uk

Российская эскадра приблизилась к берегам Великобритании.

Британский фрегат сопроводил два российских военных корабля, когда они маневрировали в Северном море неподалеку от Ла-Манша.

Об этом сообщил Королевский флот Великобритании.

Montrose, фрегат 23-го типа, базирующейся в Плимуте, встретил российские корветы "Бойкий" и "Стойкий" после того, как они покинули свою базу в Балтийском море.

"После пересечения большей части Северного моря корветы резко сократили свою скорость и медленно продвигались к северному побережью Норфолка", - говорится в заявлении ВМС.

Подробностей о том, что произошло после подхода российских кораблей к побережью Великобритании, не сообщается.

В 2017 году королевские Военно-морские силы 33 раза реагировали на приближение российского военного корабля к британским территориальным водам.