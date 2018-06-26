Оршанец с плакатом «По 500 тут нет» требует встречи с «мэром» 1 26.06.2018, 13:34

Роман Кузьменков

Фото: «Белсат»

Активиста заподозрили в «дискредитации власти».

Активист Роман Кузьменков, который дважды выходил в Орше на одиночные пикеты с плакатом «По 500 тут нет» планирует 27 июня встретиться с «мэром» города Александром Позняком. Правда, на этот же день у Романа назначено рассмотрение его кассации в областном суде, сообщает orsha.eu.

Также, наконец, стало известно по какой причине у Романа дома сотрудники силовых структур проводили «осмотр» и изъяли компьютерное оборудование. Оказывается, компьютеры конфискованы по факту «дискредитации Лукашенко». Правда, в чем был факт «дискредитации», в каком статусе в делу проходит Роман ему не сообщили. Сейчас техника находится на экспертизе в Минске.