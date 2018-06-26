Лукашенко провел ряд кадровых перестановок 26.06.2018, 13:47

Диктатор рассказывал новоиспеченным назначенцам о коррупции.

Диктатор провел во вторник, 26 июня, кадровый вторник, сообщает пресс-служба Лукашенко:

Бриля Вячеслава — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия и по совместительству в Республике Гана и Республике Камерун;

Гучка Александра — председателем Высшей аттестационной комиссии.

Диктатор также дал согласие на назначение:

Рогащука Николая — заместителем председателя Минского облисполкома;

Щупленкова Анатолия — председателем Белыничского райисполкома;

Барташевича Ивана — председателем Круглянского райисполкома;

Петруши Дмитрия — главой администрации Центрального района Минска;

Шведа Алексея — генеральным консулом Республики Беларусь в Стамбуле (Турецкая Республика);

Трубило Геннадия — первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;

Смирнова Виталия — заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;

Бузовского Игоря — заместителем министра информации;

Карпяка Владимира — генеральным директором ОАО «Белшина».

Назначая нового председателя Высшей аттестационной комиссии, Лукашенко сказал: «Вы знаете, чем заниматься и как. Принципиальность, честность, искренность. И недопустимость разного рода противоправных действий. Не дай бог коррупция или еще что-то. На злобу дня — вы видите, что происходит в стране. Пощады в этом отношении никому не будет. Это касается всего руководящего состава».

До настоящего времени Александр Гучок занимал должность заместителя председателя ВАК, сообщает БелТА.

«Вы, наверное, требования мои знаете к вам. Это, можно сказать, особое подразделение, непосредственно подчиненное мне. И, наверное, знаете предысторию и историю этого подчинения напрямую мне. Могу напомнить: меня насторожили события в России, которые продолжаются до сих пор, когда за какие-то $ 3 тыс. или $ 5 тыс. можно было кандидатскую купить, а докторскую за $ 10 тыс., — тебе напишут, за руку заведут, куда надо, и ты получишь степень», — сказал диктатор.

«Меня это не просто насторожило в свое время, а испугало. Поэтому зная, что ученые, наука — это будущее нашей страны, да и настоящее… Наука — это очень важная сфера. И чтобы туда не попали случайные, я всегда под особым контролем держал это направление. И, естественно, исходя из этого подбирали руководителей. Я хочу, чтобы вы это понимали», — заявил Лукашенко.

Лукашенко потребовал от нового руководителя ВАК серьезного и принципиального отношения: «Хотелось бы, чтобы вы как настоящий ученый соответствующие требования предъявляли и к тем, кто будет стремиться стать ученым. И подсказывали вовремя и мне, и главе Администрации те направления, на которые мы должны немедленно обратить внимание».