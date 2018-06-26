В Греции вспыхнули беспорядки из-за соглашения о названии Македонии 26.06.2018, 13:56

ФОТО: REUTERS

Протестующие пытались сорвать конференцию правящей партии в Салониках.

Протестующие столкнулись с спецназовцами у Международного выставочного и конференц-центра в греческих Салониках, где правящая СИРИЗА проводила мероприятие, чтобы представить преимущества соглашения, достигнутого между Грецией и Македонией на прошлой неделе.

Об этом пишет Еkathimerini.

По данным СМИ, болельщики футбольного клуба ПАОК пытались штурмовать выставочный зал, но были заблокированы правоохранителями, которые ответили слезоточивым газом.

Организаторы мероприятия сначала планировали провести его в культурном центре в Тумбе, но решили изменить место проведения после того, как сторонники ПАОК, местные жители и другие группы объявили там акцию протеста.

В воскресенье более 5000 человек протестовали во втором по величине городе Греции Салониках против соглашения по новому названию Македонии, призванного положить конец почти 27-летнему спору между государствами.

Националисты в Греции и Македонии выступают против соглашения, по условиям которого страна будет переименована в Республику Северная Македония.

Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь к вступлению в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.