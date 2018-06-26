Почему финны стали самой счастливой нацией на земле 26.06.2018, 13:52

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Фото: Reuters/Yves Herman

Сами финны восприняли такое признание с долей иронии.

Доклад World Happiness Report 2018 года, основанный на исследовании компании Gallup, назвал Финляндию самой счастливой страной в мире. Сами финны восприняли такое признание с большой долей скепсиса и иронии. Они скорее считают себя стойкими перед лицом любых невзгод, пишет «Вокруг света».

«Скандинавы, и в частности финны, по характеру как правило интроверты, – объясняет Майк Викинг, директор Института исследований счастья, датского независимого аналитического центра, изучающего вопросы благополучия и счастливой жизни. – Для них нехарактерны открытые всплески эмоций – как радости, так и гнева. В этом они сильно отличаются от, скажем, южноамериканцев. Для финнов быть счастливыми – это жить сдержанной, сбалансированной, стабильной жизнью».

У финнов по поводу этого исследования очень противоречивые чувства. Они читают его результаты и смеются: «что?! мы?!»

Такое расхождение в оценке возникает оттого, что в докладе о счастье речь, как ни странно, идет не об этом эмоциональном состоянии. Почетный профессор Университета Британской Колумбии Джон Хелливэлл, один из редакторов доклада World Happiness Report, объясняет, что индексирование степени счастья не имеет никакого отношения к изучению эмоций граждан разных стран. Оно скорее о качестве жизни в разных государствах, поэтому Финляндия и оказалась на первом месте.

«Факторы, которые важны для качества жизни, – это ожидаемая продолжительность здоровой жизни и высокий уровень ВВП на душу населения, – говорит Хелливелл. – Но есть и кое-что еще: забота друг о друге, возможность на кого-то рассчитывать в сложной жизненной ситуации, свобода делать важный жизненный выбор, поддержка со стороны общества».

И в Финляндии все это есть. В скандинавских странах вообще структура общества более «плоская», с гораздо меньшей степенью неравенства, там принято помогать обездоленным и малоимущим.

В этом году для составления рейтинга World Happiness Report впервые опрашивали и иммигрантов. Оказалось, что степень удовлетворенности жизнью среди иммигрантов примерно такая же, как и у всех остальных. То есть и родившиеся в стране, и те, кто сюда мигрировал, одинаково счастливы. И это весьма интересно, поскольку раньше считалось, что «счастье» – это по природе своей типично финская черта.

«То, что иммигранты оказались такими же счастливыми, разбивает миф о закрытости, гомогенности скандинавского общества, – подчеркивает Хелливелл. – Если ощущение счастья одинаково доступно и финнам, и приехавшим сюда из Бангладеш, то дело тут не в устройстве психики. Тут надо говорить о том, как управляют этим государством».

В Финляндии высоко ценят эффективность и уважают права человека. Это одна из лучших стран для материнства, здесь одна из лучших систем образования в мире. Финны на редкость хорошо заботятся об экологии, внимательно относятся к вопросам равенства мужчин и женщин, ценят гармонию между трудовой деятельностью и семейной жизнью.

Всё это в итоге делает нацию более довольной своей жизнью, чем граждан других государств – с какой бы иронией финны ни относились к результатам рейтинга World Happiness Report.