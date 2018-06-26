В Баку на военном параде показали купленные у Беларуси «Полонезы» 1 26.06.2018, 14:19

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Власти Армении заявили, что продажа Минском РСЗО угрожает стабильности в регионе.

Во вторник на военном параде в Азербайджане были продемонстрированы реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Полонез", приобретенные у Беларуси.

301-милимметровые РСЗО "Полонез" приняты на вооружение азербайджанской армии. Максимальная дальность поражения цели составляет 300 км, сообщает interfax.by.

Ранее российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Беларуси сообщала, что Баку в 2018 году может начать покупку "Полонезов" у Минска. Первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.).

Власти Армении заявили, что продажа Беларусью РСЗО "Полонез" угрожает стабильности в регионе.