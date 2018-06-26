Миклош Харашти: Власти не сделали ничего для улучшения ситуации в Беларуси 26.06.2018, 14:28

Миклош Харашти

Спецдокладчик по Беларуси призвал ООН продлить свой мандат.

25 июня Специальный докладчик ООН Миклош Харашти представил шестой доклад по ситуации с правами человека в Беларуси на 38 сессии Совета по правам человека ООН, сообщает сайт ПЦ "Весна".

Он отметил, что с того момента, как Совет ООН по правам человека учредил мандат спецдокладчика, жизнь в Беларуси регламентировалась целенаправленной репрессивной правовой базой, что усугублялось репрессиями с применением насилия в отношении мирных демонстрантов, неправительственных организаций, политических оппонентов, правозащитников и сотрудников независимых СМИ, которые регулярно повторяются и централизованно планируются.

"Я бы очень хотел сообщить вам о прогрессе, достигнутом в течение всех этих лет или, по крайней мере, в этот заключительный период, но, как указано в докладе, в течение этих шести лет власти не сделали никаких существенных и ощутимых изменений в общей ситуации с правами человека в стране. Ни реформы, ни даже мелкие шаги не были инициированы властями для улучшения ситуации", - подчеркнул Миклош Харашти.

В интерактивном диалоге участвовали представители стран Евросоюза, Австралии и Великобритании, а также представители международных правозащитных организаций - Фонда Домов прав человека (HRHF), Human Rights Watch (HRW), Международной федерации за права человека (FIDH), Amnesty International, которые выступают за продление мандата спецдокладчика ООН по Беларуси.

Напомним, Миклош Харашти (Венгрия) был назначен Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Советом по правам человека ООН в 2012 году. Его полномочия заканчиваются 31 октября текущего года. До этого времени, кроме представления доклада на сессии Совета по правам человека ООН, он представит его и на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.