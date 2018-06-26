Домрачева может и вернуться 6 Сергей Щурко

26.06.2018, 14:25

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Дарья Домрачева

Фото: ТАСС

Хотя лично я этого не хочу.

Их можно легко понять — наших игровиков, подающихся за паспортом другой страны в надежде не то победить, не то заработать. Но мне почему-то больше нравятся те, кто мог и не уехал, уперся рогом в родную землю и сказал: «Я вас выведу, следуйте за мной!»

Интересно, о чем они говорили — эта эстафетная четверка, завоевавшая невероятное золото Пхенчхана. И говорили ли вообще. Может, просто обменялись взглядами и похлопали друг друга по плечу. Это в кино все бывает красиво — когда самый титулованный встает и говорит проникновенную речь, после которой у зрителей мурашки по коже.

Но то в кино. А тогда, в Южной Корее, команда умирала и стонала, чтобы домчать эстафету до Даши, которая может все — прыгнуть выше радуги, перепрыгнуть луну и отыграть у любой сборной любую фору. И она уперлась — изо всех сил — за себя и за команду, поставив, как мы теперь знаем, жирную точку в своей карьере.

Хотя… А ведь именно поэтому она может и вернуться. Я даже вижу эту представительную делегацию, которая отправится к ней, когда станет окончательно ясно, что новой сборной без нее все равно не получается. Или наоборот — вызовут ее, попросив для торжественности момента надеть китель с гербом на груди.

Многим уже сейчас хочется, чтобы Даша вернулась, хотя ушла она лишь вчера, непривычно долго для себя подумав и приняв решение на самом флажке. Она попрощалась, но не стала любить биатлон меньше. И в этом шанс для всех нас, что она вернется.

Хотя лично я этого не хочу. Она ушла непобежденной, чтобы начать новую жизнь. Такую же прекрасную и сумасшедшую, которую прожила в спорте.

Счастливая и свободная Даша.

Сергей Щурко, «Прессбол»