Расползание империи 4 Олег Панфилов, «Крым. Реалии»

26.06.2018, 14:38

4,454

Олег Панфилов

Россия все больше напоминает немощного старичка, проведшего бурную, но бесполезную жизнь.

Хапал не задумываясь, унижал с удовольствием, всех грозил убить, работать толком так и не научился. Теперь цокая вставной челюстью, наблюдает, как все его покидают – медленно, но уверено.

Геополитическая карта экс-империи теперь напоминает лоскутное одеяло, когда большая часть окраин, или подбрюшья по Солженицыну, пытается выскользнуть из цепких потных объятий. Кремль молча проглотил уход балтийских стран, нервно и побрякивая оружием смирился с уходом Грузии, Молдовы и Азербайджана, сил не хватило удержать Туркменистан. Когда к империи спиной повернулась Украина, стало понятно, что других удержать будет все труднее и труднее. Самым покладистым из регионов была Центральная Азия, где в разной степени местные диктаторы выбирали собственный путь, храня в памяти российские завоевания прошлых веков, унижение оскорбительной кличкой «нацмены», уничтожение религии и традиций.

В начале 1990-ых годов что-то у Бориса Ельцина не получилось – он развалил уже безжизненный СССР, намереваясь создать содружество на прежних принципах привязанности к имперскому центру. Местная номенклатура из бывших коллег Ельцина по КПСС оказалась шустрее – им надоело подчиняться Кремлю, им захотелось быть не поместными феодалами, а правителями и вождями. Про Туркменистан писать особо нечего – получив статус «нейтрального государства» от ООН, страна живет по старым племенным принципам, оба вождя почувствовали вкус нефтедолларов и замкнулись в себе. В Таджикистане российские войска успешно инициировали пятилетнюю гражданскую войну, привезя на танке диктатора, который правит уже 26 лет. Кыргызстан из «островка демократии» превратился в страну, где периодически происходят перевороты, но которая остается верной Кремлю.

У Казахстана и Узбекистана было изначальное соперничество – обе страны стремились стать центром центральноазиатской геополитики. Назарбаеву повезло меньше – населения в два раза меньше, чем в Узбекистане, территория в четыре раза больше, и вся северная и часть западной границы под пристальным взором Кремля. К тому же в Казахстане сохраняется значительный компонент «русского мира», тогда как Узбекистан еще в середине 1990-ых годов опутал свои границы по периметру колючей проволокой, отказываясь от российских военных баз и различного рода советников. После Баткенских событий 1999 и 2000 годов в Ташкенте поняли, что Кремль не отстанет, и страна опять вернулась в ОДКБ. Спустя несколько лет Узбекистан окончательно оттуда вышел и возвращаться уже не хочет.

Вероятно, центральноазиатские диктаторы смекнули, что избавление от империи нужно начинать с идеологии. Русскоязычные Казахстана поначалу противились, но потом свыклись с тем, что лидер страны Нурсултан Назарбаев стал возвращать казахские традиции и почти потерянный в результате советской интернационализации казахский язык. К тому же они с удивлением узнали, что Южное Предуралье и Южная Сибирь стали «русским миром» лишь в последние века, на самом деле это была территория кочевников, где казахи ставили свои юрты вплоть до нынешней Челябинской и Оренбургской областей. Казахстан действовал медленно, но верно: столица страны была перенесена ближе к российской границе, началось интенсивное использование казахского языка, топонимика приведена в соответствие с грамматикой казахского языка, было заявлено, что кириллица будет заменена латиницей.

У России с Узбекистаном были сложные отношения практически сразу, как только распался Советский Союз. Коммунистический лидер Узбекской ССР Ислам Каримов первым догадался стать президентом еще советской республики, вскоре поменяв памятники Ленина на Амира Темура, Тамерлана, сторонился участия в постсоветских организациях. Ислам Каримов был осторожным человеком, выстроив государство по своему разумению и получив от благодарного окружения неофициальный титул «большой папа» или «юртбаши». От населения он получал и другие, часто нелицеприятные титулы, ведь к своим подданным Ислам Каримов относился еще более насторожено – тайная полиция и обычные милиционеры. Однако у Каримова был экономический потенциал – свой газ, плодородные земли и трудолюбивое население. Добавив диктатуры, бывший коммунист получил страну, в которой, как оказалось, не было собственного «пути»: метание от турецкой модели к китайской, давление Запада и Кремля, сохранение собственного клана и жестокие репрессии. Новый президент Шавкат Мирзиеев заручился поддержкой России, полетев после избрания в Москву. В последние месяцы у Ташкента началось потепление с Западом.

В середине мая Шавкат Мирзиеев совершил трехдневный визит в Вашингтон: встретился с Дональдом Трампом, представителями Пентагона, конгрессменами и сенаторами. Стороны подписали более полутора десятков документов в различных сферах. По окончании визита Шавкат Мирзиеев отметил, что США последовательно поддерживают Узбекистан: «После президентских выборов в Узбекистане и США отношения между нашими странами поднялись на новый уровень. Название принятого совместного заявления «Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства» говорит само за себя. Оно свидетельствует о наших стремлениях, нацеленных на дальнюю перспективу». Итогом стало обсуждение развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в промышленности, энергетике и транспортной сфере.

Кремль давно свыкся с тем, что постсоветские лидеры периодически посещают США, возвращаясь с пакетами интересных проектов, но то, что Узбекистан подписал документы о военном сотрудничестве, стало для Кремля ударом. Был подписан план пятилетнего военного сотрудничества: министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи с президентом Узбекистана в Пентагоне поблагодарил его за поддержку операции НАТО в Афганистане, а также за «интегрированный подход» республики к соседям в регионе. Более того, Трамп и Мирзиеев договорились возобновить совместную работу по борьбе с терроризмом и содействию миру, стабильности и экономическому развитию в Афганистане. Мирзиеев сказал, что предложил свою «полную поддержку» новой стратегии Трампа в отношении Афганистана. Перед визитом в Вашингтон Мирзиеев принял в Ташкенте главу Центрального командования вооруженных сил США генерала Джозефа Вотела. Стороны обсудили сотрудничество в военной сфере, вопросы обучения узбекских военнослужащих в учебных заведениях США и оснащение армии республики новыми видами военной техники.

Рафаэль Саттаров, эксперт сетевого аналитического проекта Bilig Brains, прокомментировал проекту «Настоящее время» цель визита: «Этот вопрос очень сложный, потому что «оттепель» пока исходит от одного человека, а не от множества, то есть все это благодаря только одному Мирзиееву. Элита как была во время Каримова инертной, пассивной и более репрессивной, такой и остается. И Мирзиеев пытается изменить людей, я имею в виду в его окружении, в высшем руководстве, тех, кого уже невозможно изменить». Странным образом, но в дни визита президента Узбекистана в США стало известно, что Кыргызстан дал согласие об открытии второй российской военной базы, Таджикистан также готов принять усиление давно существующей российской 201-ой дивизии.

Партнеры и друзья в разной степени интенсивности стремятся наладить собственную жизнь, не желая больше слышать окрики и оскорбления от Кремля

Чуть ранее визита Мирзиеева в США, Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий обеспечение коммерческого транзита специального груза через территорию Казахстана в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана. Закон называется «О ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан». Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов пояснил, что в 2017 году американская сторона обратилась с просьбой внести изменения в действующий маршрут транзита специального груза в Афганистан. «В частности, американской стороной предложено включить порты Курык и Актау в транзитный маршрут, что позволит поставлять специальный груз с территории Азербайджана через Каспийское море в Казахстан, и далее железнодорожным транспортом через станции Сарыагаш, Келес или Бейнеу – в Каракалпакстан в Узбекистане и далее в Афганистан», – сказал министр.

В 2014 году Кремль заставил Кыргызстан избавиться от американской военной базы «Манас», существовавшей с 2001 года как база НАТО, с 2009 года – как база ВВС США. Через год Россия избавилась от базы НАТО в Ульяновске, созданной для транзита грузов в Афганистан, после подписания Дмитрием Медведевым постановления, отменяющего разрешение на транзит вооружений и прочих военных грузов НАТО в Афганистан через российскую территорию. Однако, Кремль ничего не может сделать с тем, что НАТО уже активно сотрудничает с половиной постсоветских стран – три балтийские страны являются полноправными членами альянса, Грузия, Украина, теперь Казахстан и Узбекистан – имеют тесные отношения с НАТО. Еще одним ударом для Путина стало посещение 16 мая Беларуси представительной делегацией Североатлантического блока НАТО. В рамках мероприятия состоялось очередное ежегодное совещание, посвященное участию в процессе планирования и оценки сил программы Альянса «Партнерство ради мира», сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Империя настойчиво рушится – Кремль пытается сгладить свои проблемы, усилив пропаганду, но в реальности ситуация все больше становится катастрофической: партнеры и друзья в разной степени интенсивности стремятся наладить собственную жизнь, не желая больше слышать окрики и оскорбления от Кремля. Ко всему прочему, в Вашингтоне на Транскаспийском форуме Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Грузия, Турция и Афганистан обсуждали проект строительства трубопровода в обход России. Это проект повторяет другой – Транскаспийский железнодорожный путь, который скорее всего заинтересует Китай, ведь страна уже отказалась провозить свои грузы через Россию.

Россия слабеет с каждым днем, после авантюр в Грузии, Украине и Сирии, отказываясь от сотрудничества, бывшие «братья» предпочитают по-настоящему стабильный Запад нервозным увещеваниям Кремля. Брака по любви не получилось, теперь он становится по расчету и совсем с другими партнерами. Армения взялась за собственную коррупцию, премьер Никол Пашинян уже сделал обнадеживающие заявления о сближении с ЕС и США. Только Кыргызстан и Таджикистан по-прежнему остаются в «любовниках», но у дряхлеющей России уже нет того потенциала, который привлекал Бишкек и Душанбе. Империи осталось совсем недолго.

Олег Панфилов, «Крым. Реалии»