Отпуск-2018: Как уехать из повседневности 26.06.2018, 16:58

Несколько вариантов недорогих путешествий.

Citydog.by рассказывает о бюджетных способах уехать из серой повседневности.

Air Asia продает билеты на все свои рейсы со скидкой 20%

Лоукост-авиакомпания Air Asia, кажется, проводит распродажи не реже Ryanair. Правда, только по Азии. Выбрать направление для себя можно вот по этой ссылке, но не затягивайте – распродажа закончится 30 июня, а улететь по акционным билетам можно со 2 июля по 30 ноября 2018 года.

Из Испании на Майорку за 3,91 евро

Ryanair предлагает провести отпуск в Испании, а если вы и без Ryanair решили провести отпуск в Испании, то у него для вас все равно есть приятные новости. Из Мадрида или Барселоны с сентября по январь на Майорку можно улететь всего за 3,91 евро. Естественно, это только за вас и ручную кладь – если летите с багажом и желанием поесть на борту, то придется доплатить.

Билетов за 3,91 евро осталось немного, зато есть много за 13–15 евро. Всяко не очень дорого.

Идея для евротура: из Кракова в Прагу пустили поезд

Компания Leo Express запустила новый маршрут – поезд из Кракова в Прагу через Катовице – и обещает дешевые билеты от 4,5 евро за поездку. Правда, нужно выждать: пока самые дешевые билеты стоят от 10 евро, и на ближайшее рейсы – солдаут.

Из Италии во Францию на пароме за 20 евро

Компания MSC предлагает еще один вариант путешествия. 23 сентября можно сесть на паром в итальянской Генуе, а утром пришвартоваться во французском Марселе – и все это за 25 евро с человека, то есть 50 евро за двоих, потому что данная цена актуальна только при бронировании каюты на двух человек.

За эти деньги вы получите проживание, то есть ночевку, питание в ресторанах на борту, бассейн, вечерние шоу и другие развлечения, которые могут оказаться на корабле. А вот за крепкий алкоголь и услуги типа массажа придется доплатить. Постоять на носу корабля в обнимку – бесплатно.