Студенты возмущены, что их выселяют из общежития из-за Европейских игр 4 26.06.2018, 14:56

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Фото: tut.by

Некоторые общежития намерены «уплотнить».

«В честь Европейских игр - 2019 у БГУ заберут на обновление два общежития. Еще два «уплотнят», — написали в редакцию tut.by студенты университета. В Министерстве образования говорят, что решение еще не принято.

О том, что их общежитие «уплотняют», рассказывают студенты механико-математического факультета. Сейчас мехмат проживает в 7-м общежитии на улице Октябрьской и в 11-м — на проспекте Дзержинского в Минске. В новом учебном году им выделили места в «четверке» и «семерке», причем их количество сократили. Обычно студенты факультета занимали два с половиной этажа «семерки», сейчас — всего полтора. В комнату будут заселять по четыре человека вместо трех. Это подтверждает объявление профкома факультета.

«Уплотнения» ждут и студенты филологического факультета, которые также живут в «семерке». Об этом же сообщают и живущие в 3-м общежитии, что на улице Курчатова в Роще.

— Нам сказали, что в новом учебном году мы будем жить по четыре человека в комнате вместо теперешних трех. Так будет у всех.

Студентов, которые сейчас живут в 4-м общежитии на улице Чюрлениса, предупреждают, что местом они будут обеспечены только до 1 февраля 2019 года. После этого, возможно, их выселят без предоставления другого жилья. Похожий сценарий ожидается и в 11-м общежитии: его также могут закрыть во втором полугодии.

Например, большинство студентов журфака, которые последние годы жили в «четверке» на Чюрлениса, переместили за МКАД — в «десятку» на Курчатова. В 4-е общежитие заселяют только выпускников-четверокурсников, которые заканчивают учебу после нового года.

— Почему нельзя было отремонтировать "одиннадцатку" заранее? — интересуются студенты. — А 4-е общежитие вообще было сдано в конце 2013 года и, по-хорошему, кроме генеральной уборки, там ничего проводить не нужно.

Из-за вероятного закрытия на «обновления» двух общежитий в этом году места получит меньшее количество студентов.

— Сейчас заселяют только тех, кто имеет льготы. Количество активистов будет уменьшено по максимуму. По среднему баллу тоже пройдет очень мало людей. При этом не было снижено количество принимаемых первокурсников, — рассказывают студенты.

Волнуют их и санитарные нормы, которые могут быть нарушены в случае подселения четвертого человека в комнату.

— Да, очевидно, что это вынужденная мера. Но площадь комнаты — 20 квадратных метров в максимальном случае. Это 5 «квадратов» на человека.

Действительно, согласно постановлению Министерства здравоохранения № 91 от 11 августа 2009 года площадь жилого помещения в общежитии должна быть не менее 6 квадратных метров на одного человека.

В пресс-службе БГУ возможные решения о закрытии и «уплотнении» общежитий пока не комментируют и советуют обращаться в Министерство образования. Минобр объясняет, что «пока решение не принято».

— В Студенческой деревне во время Европейских Игр будут жить участники из 50 стран и тренеры команд, — сообщили в ведомстве.