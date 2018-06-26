Президента Украины официально пригласили на саммит НАТО 4 26.06.2018, 14:59

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг

Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Йенс Столтенберг и Петр Порошенко обсудили вопросы подготовки саммита в Брюсселе.

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры во вторник, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Стороны обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года. Йенс Столтенберг пригласил президента Украины принять участие в заседании Североатлантического Совета НАТО на уровне глав государств и правительств, а также встречи высокого уровня стран-участниц и стран-партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил НАТО за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии агрессии РФ. В ходе разговора он сообщил Столтенбергу о ситуации на Донбассе и отметил важность размещения там миротворческой миссии ООН.

Порошенко также сообщил, что Украина продолжает реформирование сектора безопасности и обороны согласно стандартам НАТО. В свою очередь, Столтенберг приветствовал недавнее принятие закона о нацбезопасности.

"Петр Порошенко и Йенс Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, которые удерживаются в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко будет приглашен на саммит НАТО, который состоится 1-12 июля в Брюсселе. Тогда Йенс Столтенберг сказал, что пока неизвестно, в каком формате будет проходить эта встреча.

Напомним, в Минобороны заявили, что Украина и НАТО согласовали общую дорожную карту по оборонно-техническому сотрудничеству.