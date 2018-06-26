Военный эксперт: У Путина большие проблемы в Крыму 3 26.06.2018, 15:12

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Фото: mil.ru

С этим связана активность российских провокаций в Азовском море.

Вечером 24 июня береговая служба российской ФСБ задержала в Азовском море очередное украинское судно. Это второй за неделю случай задержания российскими силовиками кораблей, направляющихся в украинские порты, расположенные на Азове.

Для чего российские спецслужбы задерживают украинские суда, какие цели преследует Владимир Путин на азовском и черноморском направлениях и что нужно делать Украине, "Апострофу" рассказал военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь:

- Периодические задержания украинских судов в Азовском море - это стратегия России по установления полного контроля над морем. Дело в том, что Россия действует в направлении установления контроля над Черным морем таким образом, чтобы любая другая черноморская страна, да и нечерноморская, которая собиралась бы действовать в Черном море, не могла бы осуществлять ни свободную навигацию, ни свободную военно-морскую деятельность, ни другие виды деятельности, предусмотренные международным морским правом.

Фактически Россия нарушает сейчас международное морское право в Азовском море. Но суть в том, что из-за того, что Украина в 2003 году подписала соглашение с РФ, в котором Азовское море названо историческим внутренним морем, Россия пытается на этом играть. То есть в Азовском море с согласия Украины не действует международное морское право. Кроме того, в соглашении 2003 года указывается, что морская граница между Украиной и Россией, а также разграничение экономических зон будет проведено согласно еще одному договору, который не был подписан. Соответственно, существуют вакуум в отношениях между Украиной и Россией и вакуум международного морского права. И в результате Россия этим пользуется.

Военный сценарий

Путин может попытаться осуществить только широкомасштабное наступление, которое будет включать в себя наступление на 7-8 направлениях. Начиная от Киева, Харькова, Одессы (с моря) и так далее. Само по себе наступление с Азовского моря ничего не даст и захлебнется, потому что там нет достаточных сил со стороны РФ, чтобы его осуществлять. Там может быть максимум батальон морской пехоты. На сегодняшний день у России нет десантно-высадочных средств, чтобы производить высадку даже батальона морской пехоты со стороны Азовского моря. Но в рамках более широкой операции Азовское море может использоваться, например, при пробивании сухопутного коридора для Крыма, который сейчас в связи с очень "умными" действиями российских оккупантов засыхает и превращается в пустыню.

Фото: Facebook Andrii Klymenko

Но главная задача для России сейчас - установить полный контроль над Азовским морем, чтобы полностью контролировать навигацию Украины. Имеется в виду коммуникация Украины для портов Мариуполя и Бердянска, потому что они, предприятия этих городов очень сильно зависят от Азовского моря и выхода в Керченский пролив. Именно это является задачей Кремля. Россия может нанести удар по промышленности этих городов.

При этом жителям этих городов не за что ненавидеть Украину, люди будут ненавидеть Россию. Я не думаю, что настолько уж низкий интеллект у украинцев, чтобы ненавидеть Украину за то, что Россия перекрыла вход в Керченский пролив своим мостом. Российская пропаганда, может, и надеется на это, но украинцы помнят, с чего все началось. Ведь после аннексии Крыма были попытки пробить коридор на полуостров, но это не удалось. Потом построили этот мост, который ничего не решил - полуостров как засыхал, так и засыхает. Не только уничтожается сельское хозяйство, но и полностью меняется эко-баланс полуострова.

Фото: most.life

Что делать Украине

В России сейчас тяжелая ситуация. Она пытается давить и ломать международное морское право. А Украине следует денонсировать соглашение 2003 года, которое, по моей оценке, не имеет никакого веса. То есть нам не стоит бояться того, что (в результате расторжения договора) будет ухудшение отношений с Россией. Бояться, что Россия тоже из чего-то выйдет? Это не очень опасно для Украины.

Для Украины будет более опасно, если Россия сможет воспользоваться правовым вакуумом и будет продолжать безнаказанно запрещать навигацию украинских судов в Азовском море.

Украине необходимо более жестко действовать, выходить из договора 2003 года, который несет непонятную сейчас нагрузку, и обращаться в международные органы, которые регулируют международное морское право, с судебными исками по поводу противоправных задержаний украинских судов.