В Минске обновились самые популярные имена для новорожденных 2 26.06.2018, 15:25

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Имя София было лидером последние три года.

Начальник отдела загс администрации Ленинского района Юлия Скирпичникова рассказала агентству «Минск-Новости», что лидер последних трех лет для новорожденных девочек – имя София – теперь не лидер.

– Самые популярные имена для новорожденных девочек: Ева, Дарья, София, Мария, Полина, Анна, Ксения, Алиса, Анастасия. Мальчикам чаще всего дают имена: Артем, Михаил, Максим, Иван, Матвей, Александр, Кирилл, Роман.

По словам Скирпичниковой, по-прежнему встречаются и достаточно редкие имена: Марика, Аделия, Дорофея, Алика-София, Микаэлла, Оливия-Доминика, Всеслав, Раймонд, Милан, Анастас.

Также Скирпичникова рассказала, что невесты и молодые мамы в Ленинском районе Минска стали старше. Средний возраст женщины, родившей ребенка, – 29 лет. А еще в загсе зарегистрировали 30 случаев, когда матери было от 40 до 45 лет, два случая – от 45 до 50 лет, а одна женщина стала мамой в 51 год.