Видеофакт: Российская бронетехника еще раз проехала по Орше 2 26.06.2018, 16:24

Возвращалась колонна на Москву скромно.

Российский бронепробег «Дорогами мужества», который, как оказалось, прославлял не только Вторую мировую войну, но и «ЛНР» с «Новороссией» обратно на Москву ехал через Оршу в воскресенье.

На этот раз милитаристы ехали более скромно - без сопровождения ГАИ, и не по центральной улице Ленина. Скромно и для большинства оршанцев незаметно они проехали центральную часть города по улице Островского.