Россиянам разрешат зарабатывать на жизнь сбором грибов и ягод 3 26.06.2018, 15:45

Вслед за разрешением бесплатно собирать валежник гражданам России готовят новые «послабления» в законодательстве.

Госдума разрабатывает законопроект, который позволит населению собирать в лесах ягоды, грибы и дикорастущие растения и зарабатывать на жизнь за счет их продажи.

Документ, регламентирующий такую практику, будет внесен на рассмотрение в сентябре, сообщил "Парламентской газете" глава комитета палаты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Действующее законодательство не запрещает "тихую охоту". Но "сегодня граждане, которые собирают грибы или ягоды, могут их брать свободно только для себя", напомнил Николаев.

Если человек хочет продать найденные "дары леса", он должен арендовать лесной участок минимум на 10 лет. Эта норма закреплена в пункте 4, статьи 32 Лесного кодекса.

"Это огромнейший рынок, который у нас на три четверти теневой потому, что пока законодательство в этой сфере не предусматривает разрешение <...> продавать дикоросы", - заявил Николаев.

Он добавил, что "инициативу, регулирующую сбор дикоросов необходимо не позднее сентября внести на рассмотрение Госдумы".

По мнению Николаева, в сельской местности должны работать заготовительные конторы, куда граждане могли бы сдавать собранные в лесу и грибы.

"Если мы дадим такую возможность, то, как и когда-то, люди в деревнях смогут зарабатывать", - писал депутат в своем facebook в феврале.

Напомним, наладить массовый сбор грибов в России предлагал в 2016 году тогда занимавший пост министра сельского хозяйства Николай Ткачев.

В интервью телеканалу "Россия 24" он говорил, что в России грибов "как грязи", но половина из них просто сгнивает. По словам Ткачева, этой продукцией Россия могла бы "кормить половину мира", зарабатывая до 2 млрд долларов в год.