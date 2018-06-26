В Венгрии всех граждан решили обеспечить жильем 26.06.2018, 15:59

Правящая партия предлагает внести изменения в конституцию страны.

В Венгрии всех бездомных обеспечат кровом, а жить на улице станет незаконным, сообщает euro-pulse.ru.

Правящая партия Венгрии «Фидес» предлагает внести изменения в конституцию страны, которые поставят бездомных вне закона — при условии, что всем жителям страны гарантируется кров. Временное жилище для бездомных будет предоставляться не только тем, кто лишился постоянного места жительства, но и тем, кто неспособен жить самостоятельно. При этом бездомных будут прогонять из общественных пространств, где они спят или вместе проводят время.

В Венгрии около 15 тысяч бездомных, из них 4 тысячи вынуждены ночевать на улице. Специальные ночлежки могут вместить больше 5,5 тысяч человек, но они не всегда расположены там, где больше всего бездомных. В листах ожидания около 700 человек, из них около 400 – только в Будапеште. Больше всего проблем с бездомными возникает зимой, когда низкие температуры на улице угрожают жизни и здоровью бездомных.