«Киборг» в тылу: как защитник Донецкого аэропорта руководит районом в Украине 1 26.06.2018, 16:36

Фото: Сергей Лойко

Простой сержант украинской армии сделал карьеру на государственной службе.

Уволившийся из рядов ВСУ в звании младшего лейтенанта старший сержант 79-й бригады Сергей Танасов уже два года руководит Березанским районом Николаевской области. "Цензор.НЕТ" выяснял, как ветераны этой войны управляются на государственной службе.

Немногословный и предельно конкретный Сергей Танасов, встретив нас на вокзале, сразу предупреждает: времени на интервью почти не будет, поэтому работать придется "в полевых условиях" – в дороге, в перерывах между заседаниями и приемом граждан.

– Герои мы для тех, кто следил за тем, что происходило в АТО. А тут, в своем районе, я просто отбитый вояка, - усмехаясь, говорит Сергей Танасов, пока мы ранним утром выезжаем из Николаева и по разбитой дороге двигаемся в сторону Березанского района.

Слово "вояка" он произносит с такой интонацией, что сразу понято – это его, родное. Еще совсем недавно Сергей Танасов строил карьеру профессионального военного. До 2014-го успел поработал в пяти миротворческих миссиях: помимо Ирака, еще трижды в Либерии и Косово.

Работа в составе миротворческого контингента стала практической школой для нескольких тысяч украинских военных. Это был бесценный боевой опыт, который не воюющая украинская армия вряд ли могла получить. Именно этот опыт помог нескольким тысячам военных сориентироваться в первые месяцы войны.

Но о миссиях Танасов вспоминает не только как о курсах интенсивного обучения военному делу. Многое из того, что он знает про управление и командную работу, сегодняшний глава района почерпнул там, на службе вдали от Родины.

В октябре 2014-го, во время самых горячих боев в ДАПе, Сергей Танасов получил ранение – пуля попала в каску. Почти неделю "воевал" с контузией. Когда его подразделение покинуло ДАП, провел два месяца в госпитале и на реабилитации.

В это время помогал своим бойцам оформлять документы – на выплаты, землю, фиксировать ранения. Николаевские волонтеры подсказали ему оформить общественную организацию, чтобы упорядочить процесс помощи военнослужащим и вести переписку от ГО. Эти же волонтеры в сентябре 2015-го настояли, чтобы Танасов баллотировался в депутаты Николаевского городского совета от "Солидарности".

Когда в 2015-м он баллотировался в депутаты по 16-му округу Николаева, где его никто не знал, методично обошел все дома и квартиры, сам за себя агитировал. "Обещать ничего не буду, но буду реагировать на ваши обращения, и заставлять чиновников работать", – рассказывает Танасов ключевую идею своей предвыборной кампании. В итоге победил и занял 8-е место по городу в списке "Солидарности".

Как получилось, что назначен на должность главы района?

Танасов объясняет это так: был как-то на одной встрече с президентом. Задавал вопросы по существу – о земле и высшем образовании для АТОшников. Через некоторое время позвонили из Администрации президента. Вот и вся интрига. Так поясняет Танасов.

В таких странах, как США и Израиль, военные – кадровый резерв для госсектора. А служба в армии – хороший старт для карьеры в публичной сфере.

Когда предложили возглавить район, Танасов долго не думал. Отнесся как к новой боевой задаче. Его заместитель – Игорь Милькат, тоже из 79-й бригады, он служил санинструктором. Танасов по старой привычке называет его Док. Милькат до войны работал директором по развитию "Новой почты" на Крымском, Донецком и южном направлении.

Док - человек с железными нервами и мягкими манерами, часто служит десантнику Танасову громоотводом, когда тот не выдерживает и на заседаниях начинает стучать кулаком по столу.

"Может это прозвучит пафосно, но для нас что ДАП, что Березанка – это задачи примерно одного порядка", - говорит Милькат.

"Структура работы местной власти очень напоминает управление тыловой частью: по сути те же проблемы, те же задачи, даже суть ошибок, которые совершают люди, – одна и те же", - утверждает Танасов.

Как десантнику работается главой района?

Задача 1. Как запустить ветроэлектростанцию, когда народ против?

Когда Сергея Танасова только назначили на должность, он сразу столкнулся с социальным напряжением в селе Тузлы. Компания "Ветряные парки Украины" должна была запускать очередную ветротурбину, но жители ближайших сел были категорически против. Дошло до того, что люди обещали перекрыть дорогу, когда поедут машины с бетоном, чтобы заливать площадки. Для компании это означало миллионные потери.

Причин такого недовольства у громады было две. Первая – убеждение, что ветряки – это вредно. Второе – компания уже, по мнению местных жителей, обманула громаду. Оказалось, обязательства, которые компания брала на себя в рамках "соцпакета", реализованы не были.

"Первым делом вышел на руководство компании. Выяснилось, что менеджер, который руководил проектом запуска, уволился и не довел проект до конца, – рассказывает глава района. - Во-вторых, в 2012 году я получил образование по специальности "эколог", и конечно, понимал, что вред от ветряка – это надуманная проблема. Поэтому стал искать "заводилу", который разгонял негатив. Им оказался один из депутатов, который был обижен тем, что компания не пыталась договориться с селом через его посредничество".

Уладить историю удалось быстро – были проведены общественные слушания. Руководство компании учло предыдущие обязательство перед громадой и инвестировало в прокладку водопроводных сетей 5,5 млн грн. Сумма была неподъемной для района.

Сейчас эта компания перерегистрировалась в Березанском районе и запускает еще три ветряка (у компании уже 7 ветряков). Другие компании тоже последовали примеру.

При помощи ветряков глава района решил еще одну социальную проблему – вырубку лесопосадок. Небольшие лесопосадки, которые были высажены, чтобы защитить сельхозугодия, несколько лет назад повадились рубить местные. Лес на балансе лесхоза. Денег на охрану – нет.

"А что если разместить ветряки в посадке? Ветряк же охраняют. Выйдет так, что и лес придется охранять", - рассудил как-то Танасов. Сегодня в лесопосадках уже выделено четыре участка под ветряки.

"Я считаю, одна из моих ключевых задач наладить отношения между бизнесом и громадой. Потому что и у тех, и у других есть предубеждения относительно друг друга", - говорит Танасов. И приводит в пример еще один конфликт вокруг маслоэкстракционного завода. Это предприятие чуть ли не крупнейший работодатель в районе - 120 человек в штате. Но часть селян жаловалась главе на постоянные выбросы дыма.

"Если горит шелуха, значит, есть выбросы серы, и что я должен сделать? Проверить предприятие на наличие фильтров для тяжелых металлов", - рассказывает глава района.

Но комиссию по техногенной и экологической безопасности на территорию завода не пустили. Танасов уже готовился предпринять все имеющиеся инструменты, чтобы закрыть завод. Но собственник предприятия опередил – сам пригласил на завод, показал фильтры, объяснил, откуда недовольство.

Когда для Березанской школы строили футбольное поле и не хватало 240 тонн щебня, глава района позвонил владельцу маслоэкстракционного завода и попросил помочь. На следующий день щебень доставили.

"Ты любишь то, во что вкладываешь, поэтому я не стесняюсь привлекать бизнес. Я стараюсь, чтобы бизнес чувствовал себя частью громады. Они должны работать с людьми. Потому что если люди уедут, кто будет работать на их предприятиях?" - поясняет свою логику Сергей Танасов.

Задача 2. Как делить коммунальную собственность, когда территориальные громады не могут договориться?

Березанский район – это две объединенные территориальные громады – Березанская (куда пока входит 5 сельсоветов), Коблевская (4 сельсовета) и 8 неопределившихся.

Первой из Березанского района вышла самая богатая громада Коблево, к ней присоединилось еще 3 села. Районная больница осталась общая для всего района. Забрав свою долю из общего бюджета, руководство Коблево перестало перечислять средства за больницу, задолжав 1.3 млн гривен только за отопление.

Теперь у главы района проблема: "Где найти средства на больницу?"

"Сейчас задача громады решить – нужна больница или будем ездить лечиться в Николаев. Если нужна – находим финансирование, посылаем от нас переговорную группу в Коблево. И требуем вернуть долг. Если нам больница – это лишние затраты, то закрываем больницу. Деньги, которые тратили на медицину, перебрасываем на образование и другие направления, а самим ездим лечиться в Николаев", - обращается Сергей Танасов к главе ОТГ Березанка и главам сельских советов, которые приехали к нему на совещание, как раз в день, когда "Цензор.НЕТ" был в гостях имел возможность присутствовать на заседании.

Больница – это только первый шаг. Следующие вопросы, по которым жители района не имеют общей точки зрения: где в громаде будет находиться опорная школа, детский сад, как будет функционировать административный аппарат? Как будут выживать села, неприсоединившиеся к ОТГ?

Что делает Танасов, чтобы решить эти задачи?

Благополучие жителей этого района зависит от того, способны ли они договариваться и объединяться вокруг решения своих проблем.

Задача 3. Где взять деньги на инфраструктурные проекты, когда их нет в бюджете?

Реформа децентрализации, которая, с одной стороны, обещает значительно увеличить бюджет ОТГ за счет налогов, с другой – перекладывает на плечи местной громады сложные инфраструктурные задачи.

Если ты бедная громада, у тебя отсутствуют крупные предприятия, дороги, канализация, то это уже твои проблемы, а не государства. Березанский район сложно назвать богатым. Тут в прошлом году еле хватило средств на отопление районных школ. Поэтому для громад задача №1 – привлекать инвесторов и создать новый экономический ландшафт территории.

"Глава района – "вымирающий" вид чиновника. Сейчас децентрализация меняет методы управления. И я, по сути, стою у истоков новой формы, для себя я определяю это как менеджер территории. Моя задача сейчас написать экономический сценарий для Березанского района, чтобы тут появились ресурсы не только на обслуживание текущих потребностей, но и на развитие", - поясняет Сергей Танасов свою миссию в Березанке.

В последний год он работает над концепцией строительства коммунальной солнечной станции в Березанке. Идея заключается в том, что заходящие в район инвесторы в рамках социального пакет частично будут финансировать строительство коммунальной солнечной станции. А частично средства привлекают извне. "По моим расчетам, окупаемость проекта 5 лет, при самых пессимистичных прогнозах – 7 лет", - говорит глава.

Таким образом, у громады может появиться постоянный доход. А уже из этих средств можно будет инвестировать в развитие.

Еще одна идея Танасова – вывести курортное село Рыбаковка из подчинения Коблево. Летом поселок, находящийся на берегу Черного моря, заполняют курортники. Тут только детских лагерей два десятка. Но отдых здесь дешевый и некомфортный. Проблема развития этого поселка – отсутствие очистных сооружений. Канализация часто сливается в посадки или в лучшем случае – в выгребную яму.

"Эти территории нужно исключать из территорий населенного пункта и заниматься их развитием стратегически. У громады нет таких ни интеллектуальных, ни финансовых возможностей. Тут надо работать, как грузинское правительство в Аджарии: строить инфраструктуру (канализацию), проектировать курорт на уровне концепции, разрабатывать проекты и под проекты привлекать инвесторов. Но это должна быть государственная стратегия.