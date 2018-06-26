Арина Соболенко обыграла 13-ю ракетку мира

Арина Соболенко обыграла 13-ю ракетку мира4
- 26.06.2018, 16:30
Белорусская теннисистка на турнире в Англии была сильнее немки.
Арина Соболенко, 45-я в рейтинге WTA, обыграла 13-ю ракетку мира. Белорусская теннисистка одолела немку Юлию Гёргес в трех сетах — 1:6, 6:4, 6:4, передает «Еврорадио».
Это был поединок 1/16 финала турнира в Истборне в Великобритании. В 1/8 финала Соболенко встретится с победительницей противостояния Светлана Кузнецова из России — Элизе Мертенс из Бельгии (первая — 57-я ракетка мира, вторая — 15-я).
Следует отметить, что Соболенко вместе с китаянкой Се Шувэй успешно выступает на турнире в Истборне и в парном разряде. Они вышли в четвертьфинал.