Арина Соболенко обыграла 13-ю ракетку мира 4 26.06.2018, 16:30

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка на турнире в Англии была сильнее немки.

Арина Соболенко, 45-я в рейтинге WTA, обыграла 13-ю ракетку мира. Белорусская теннисистка одолела немку Юлию Гёргес в трех сетах — 1:6, 6:4, 6:4, передает «Еврорадио».

Это был поединок 1/16 финала турнира в Истборне в Великобритании. В 1/8 финала Соболенко встретится с победительницей противостояния Светлана Кузнецова из России — Элизе Мертенс из Бельгии (первая — 57-я ракетка мира, вторая — 15-я).

Следует отметить, что Соболенко вместе с китаянкой Се Шувэй успешно выступает на турнире в Истборне и в парном разряде. Они вышли в четвертьфинал.