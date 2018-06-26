Королева Елизавета II подписала закон о Brexit 26.06.2018, 17:10

Получив королевское одобрение, закон, в котором изложен план выхода Великобритании из ЕС, становится актом парламента.

Королева Великобритании Елизавета II одобрила закон о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза. О том, что документ получил "королевское согласие", сказал спикер британского парламента Джон Беркоу, сообщает gordonua.com со ссылкой на BBC News 26 июня.

Таким образом закон, принятый Палатой общин 12 июня, официально стал актом парламента и, соответственно, частью британского законодательства.

ВВС отмечает, что законодательный акт, в котором изложен план Brexit, долго обсуждали в парламенте и правительству пришлось пойти на уступки.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС.

Официальная процедура выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет два года.