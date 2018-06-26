Эксперт: Белорусский рубль столкнется с новыми вызовами 26.06.2018, 17:20

Решение ОПЕК - новый риск для рубля.

Жанна Кулакова, финансовый консультант компании «ТелеТрейдБел», объяснила для kp.by, что происходило с валютами на прошлой неделе, и дала прогноз на следующую:

- Для белорусского рубля есть тревожные новости. На прошлой неделе стало известно, что нефтедобывающие страны решили увеличить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Договоренности ОПЕК о сокращении добычи поддерживали рынок последние полтора года и были одним из главных драйверов роста для нефти.

Принятое решение увеличить добычу не приведет к катастрофе - за последнее время некоторые участники сделки в силу разных обстоятельств сократили добычу даже больше, чем изначально предполагалось. Поэтому теперь страны хотят лишь вернуться к ранее оговоренным объемам. Однако это также может говорить и о том, что крупнейшие экспортеры нефти не заинтересованы в дальнейшем росте котировок - например, потому, что дорогая нефть играет на руку американским нефтяникам. Так или иначе, возросли риски для нефтяного рынка, а значит, с новыми вызовами могут столкнуться российский и белорусский рубли.

Еще один тревожный момент - это падение курса российского рубля на белорусском рынке до полуторагодового минимума. В перспективе это может разбалансировать внешнюю торговлю и надавить на рубль. Велика вероятность, что во втором полугодии белорусский рубль развернется вниз.