Минздрав РФ назвал повышение пенсионного возраста «полезным для здоровья» 15 26.06.2018, 17:29

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Фото: RFE/RL

Активность на работе после 60 лет «работает в плюс».

Повышение пенсионного возраста в России «положительно» скажется на здоровье населения, заявила в понедельник глава Минздрава Вероника Скворцова.

Продление профессиональной активности «удлиняет жизнь» и «замедляет старение», объяснила министр. Об этом пишет сайт finanz.ru.

"Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность", - сказала Скворцова.

Она добавила, активность на работе в возрасте после 55 и 60 лет "безусловно, работает в плюс" с точки зрения здоровья.

При этом, подчеркнула Скворцова, согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, в мире "идет тотальное омоложение людей", в том числе по интеллектуальным способностям.

"Например, в 2003 и 2013 году один и тот же когнитивный уровень имели люди в возрасте 50 и 58 лет соответственно. Таким образом, незаметно для нас всех замедлилось снижение когнитивных способностей в старших возрастных группах", - заявила глава Минздрава.

"Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то очевидно совершенно, что женщина 55 лет в народном менталитете уже считается молодой или средних лет, но ближе к молодому возрасту. А мужчина 60 лет тоже не представляется списанным с точки зрения активной деятельности", - добавила она.

Напомним, на прошлой неделе правительство внесло в Госдуму РФ законопроект о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 года.

Это позволит сократить число пенсионеров на 5,4 миллиона человек к 2024 году, подсчитали аналитики Райффайзенбанка. Сейчас пенсию по старости получают 37,4 млн россиян, без пенсионной реформы их число через 6 лет превысило бы 40 млн человек.

При инфляции в 4% суммарно за 6 лет правительство сэкономит 1,5 триллиона рублей, говорит Мурашов: бюджет получит дополнительные средства, которые нужны на выполнение 8-триллионного майского указа Владимира Путина.