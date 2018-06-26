УЕФА разрешил продавать алкоголь на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы 4 26.06.2018, 17:43

Организаторы матчей получат право на продажу.

Болельщики смогут покупать алкогольные напитки на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы со следующего сезона, пишет "Прессбол".

УЕФА внесла поправки в соответствующие правила. Ранее фанаты не могли приобретать алкоголь ни в каком виде на территории стадиона и в окрестностях.

"Организатор матча имеет право продавать и распространять алкоголь на стадионе и в относящихся к нему окрестностях только в рамках национального и местного законодательства", — цитирует Daily Mail обновленную статью 36 регламента УЕФА по безопасности и правопорядку.