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УЕФА разрешил продавать алкоголь на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы

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  • 26.06.2018, 17:43

Организаторы матчей получат право на продажу.

Болельщики смогут покупать алкогольные напитки на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы со следующего сезона, пишет "Прессбол".

УЕФА внесла поправки в соответствующие правила. Ранее фанаты не могли приобретать алкоголь ни в каком виде на территории стадиона и в окрестностях.

"Организатор матча имеет право продавать и распространять алкоголь на стадионе и в относящихся к нему окрестностях только в рамках национального и местного законодательства", — цитирует Daily Mail обновленную статью 36 регламента УЕФА по безопасности и правопорядку.


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