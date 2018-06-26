Кадыров-младший принял в Чечне младшего Лукашенко 26.06.2018, 17:56

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Виктор Лукашенко прибыл в Чечню во главе белорусской делегации.

Делегация Беларуси во главе со старшим сыном и помощником по национальной безопасности белорусского правителя Виктором Лукашенко 25 июня посетила Чечню, где встретилась с Рамзаном Кадыровым. Об этом глава Чеченской Республики написал у себя в Вконтакте, сообщает tut.by.

«В Чеченскую Республику с дружеским визитом прибыла делегация Беларуси во главе с помощником президента по национальной безопасности Виктором Лукашенко. В ходе нашей встречи Виктор Александрович передал мне и чеченскому народу слова приветствия и добрые пожелания от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко», — написал Кадыров.

«Уверен, что визит Виктора Лукашенко будет способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в интересах Беларуси и Чечни», — заключил Кадыров.

Во время визита Виктору Лукашенко также показали Российский Университет спецназа в Гудермесе.