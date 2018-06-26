США модернизируют военную инфраструктуру Европы из-за угрозы РФ 26.06.2018, 18:19

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Администрация Трампа собирается потратить в 2019 году 828 миллионов долларов на расширение военной инфраструктуры в Европе.

Поскольку Министерство обороны США наращивает свое присутствие в Европе, ВВС США негласно увеличивают инвестиции, которые позволили бы им размещать свои силы и средства на базах союзников в Восточной Европе и действовать вблизи западного фланга России, пишет Defense News (перевод - inosmi.ru).

Администрация Трампа собирается потратить в 2019 году 828 миллионов долларов на расширение военной инфраструктуры в Европе в рамках реализации программы по сдерживанию российской агрессии и укреплению сил союзников. Почти половина этих средств, которые должны быть выделены на финансирование строительства, пойдет на проекты ВВС США.

Запрашиваемая сумма будет означать, что по сравнению с заявкой на 2018 год (когда совсем недавно американские вооруженные силы сокращали свое присутствие в Европе времен холодной войны) финансирование военного строительства в рамках Европейской инициативы сдерживания (EDI) увеличится более чем в два раза.

Поскольку сумма, запрашиваемая на финансирование программы EDI, выросла до 6,5 миллиарда долларов по сравнению с 4,8 миллиарда долларов в 2018 году, существенно увеличатся и ассигнования на военное строительство в рамках финансирования EDI по сравнению с 338 миллионами долларов в 2018 году. При этом ассигнования на заблаговременное размещение и складирование увеличились с 2,2 миллиарда до 3,2 миллиарда долларов.

Из них ВВС должны будут потратить 368,6 миллиона долларов на заблаговременное размещение и складирование техники и 363,8 миллиона долларов на военное строительство. Хотя это приблизительно столько же, сколько было потрачено в 2018 финансовом году, данная сумма значительно больше того, что было израсходовано в 2017 финансовом году, когда на финансирование заблаговременного размещения и складирования ВВС получили только 31,2 миллиона долларов и 85,4 миллиона долларов на военное строительство.

Идея заключается в том, что если Россия вторгнется в какую-нибудь европейскую страну, например, Латвию, ВВС США смогли бы быстро отреагировать, используя для перезагрузки, дозаправки и устранения повреждений основные аэродромы.

Для этого США осуществляют заблаговременное размещение и складирование средств ВВС в странах, изначально входивших в состав НАТО, таких как Германия и Великобритания, а также проводят существенную модернизацию аэродромов в странах восточного блока и за его пределами.

Для уточнения следует отметить, что США не рассматривают вопрос о строительстве в странах бывшего советского блока новых крупных баз, они лишь модернизируют существующую инфраструктуру, чтобы она соответствовала требованиям с учетом специфических задач США.

"Это облегчает работу по укреплению сил [союзников] в условиях кризиса, — говорит Марк Кансиан, отставной офицер морской пехоты и старший советник по международной безопасности Центра стратегических и международных исследований. — Боеприпасы, рулежные дорожки и пункты дозаправки значительно повышают мобильность в чрезвычайных ситуациях".

То же самое признал в марте во время слушаний в Конгрессе и главком Объединенного командования ВС США в Европе генерал Кертис Скапарротти. Он заявил, что благодаря средствам, выделенным в рамках бюджетных заявок на 2018 и 2019 финансовые годы, "появится возможность оперативно принимать в чрезвычайных ситуациях истребители четвертого и пятого поколений, самолеты огневой поддержки, бомбардировщики и транспортные самолеты".

Что касается районов, находящихся вблизи границ России, бюджетные ассигнования 2018 года обеспечили финансирование строительства системы дозаправки и места стоянки тактических истребителей, а также рулежной дорожки на авиабазе Амари в Эстонии, в результате чего она сможет принимать и обслуживать самолеты A-10, F-15, F-16, F-22 и F-35. Бюджетная заявка на 2019 год предусматривает ассигнование дополнительных 16 миллионов долларов на подготовку командования специальных операций США и размещения средств обеспечения полетов в Амари.

Из средств, выделенных на 2018 год, 56 миллионов долларов идут на финансирование модернизации авиабазы Кечкемет в Венгрии — на хранилище горючего, строительство рулежных дорожек, а также строительство и реконструкцию других объектов, что позволит принимать и размещать на базе транспортные самолеты F-15, A-10 и C-5.

В рамках бюджетной заявки на 2019 год предусмотрено выделение средств на строительство склада боеприпасов на авиабазе Малацки в Словакии, где за счет ассигнований 2018 года ведутся работы по расширению стоянки для тактических истребителей A-10 и F-15.

Кроме этого, в 2019 финансовом году ВВС США хотят получить 13,8 миллиона долларов на строительство рулежных дорожек на авиабазе в Рюгге, Норвегия.

"Думаю, что все согласны с тем, что мы отвлеклись, и теперь, когда мы хотим увеличить наши возможности сдерживания, мы видим недостатки, и мы их исправляем", — заявил генерал в отставке Франк Горенч, который возглавлял командование ВВС США в Европе с 2013 по 2016 годы.

И хотя эти работы по модернизации аэродромов могут показаться рутинными, способность выполнения рассредоточенных операций во всей Европе предоставляет ВВС США реальные возможности и в плане сдерживания, и в случае потенциального конфликта, сказал он в интервью изданию Defense News.

"О физической привлекательности здесь речь не идет, но для летчика нет ничего более захватывающего и волнующего, чем аэродром, с помощью которого на самом деле можно выполнять масштабные боевые операции, имея в распоряжении топливо, боеприпасы и все прочее, — сказал Горенц. — И я могу заверить вас, что в этих областях предстоит выполнить очень большую работу, что стало возможно благодаря этому дополнительному финансированию. Это действительно очень радует".

Заявка на ассигнование заблаговременного размещения и складирования техники в рамках программы EDI на 2019 год также предполагает финансирование таких приоритетных проектов, как две крупнейшие авиабазы ВВС США в Европе — Рамштайн в Германии и авиабаза Фэрфорд Королевских ВВС Великобритании.

В соответствии с программой заблаговременного складирования и размещения в Европе оборудования военной авиации США (European Contingency Air Operations Set (ECAOS), Deployable Airbase System (DABS)) ВВС США осуществляют комплектацию и складирование различной техники и оборудования. Речь идет о материалах для расквартирования и обустройства, оборудовании для снабжения топливом, водоснабжения, транспортных средствах, средствах обеспечения безопасности и наземном оборудовании обеспечения полетов воздушно-космических систем. То есть фактически создается складированная экспедиционная база. Предполагается также заблаговременное складирование по всей Европе других систем, в том числе микродатчиков метеоданных, оборудования для систем связи и компьютерного оборудования.

"Эти заблаговременно складируемые комплекты оборудования позволяют обеспечить маневренность и универсальность средств ВВС в зависимости от аэродромной инфраструктуры, доступной в районе боевых действий", — говорит полковник армии США Тодд Бертулис, заместитель главкома ВС США в Европе по логистике.

По словам Бертулиса, командование намерено складировать эти комплекты оборудования не только на авиабазах Рамштайн и Фэрворд, но и в других местах.

Пока ВВС осваивают наземные объекты, Европейское командование ВС США планирует реализовать ряд проектов по заблаговременному складированию и военному строительству, которые должны обеспечить логистику во всех сферах и стать наглядным символом присутствия американских сил альянса в Европе. Бюджетная заявка на реализацию программы EDI на 2019 год предусматривает ассигнования на строительство хранилищ боеприпасов, организацию аэродромного обслуживания, реконструкцию железнодорожных путей, строительство хранилищ горючего, а также реконструкцию аэродромов и портов.

Армия США по-прежнему играет главную роль в военных усилиях США в Европе. На закупку оборудования для заблаговременного складирования в целях обеспечения армейских подразделений предполагается потратить 2,5 миллиарда долларов, а 921 миллион долларов будет выделен на осуществление ротации размещенных в Европе американских бронетанковых войск, а также находящихся в их составе войск, не имеющих гусеничной техники, и бригад, вооруженных боевыми машинами "Страйкер". И 100 миллионов долларов пойдут на осуществление ротации бригад армейской авиации.

При этом ассигнования на проекты ВВС поступают как раз тогда, когда присутствие военно-воздушных сил США в Европе минимальное. По сравнению с 1990-ми годами, когда контингент ВВС в Европе насчитывал 72 тысячи человек, были развернуты 25 главных операционных баз, и на них размещались 805 самолетов. Сегодня контингент сократился примерно до 34 тысяч человек, количество основных операционных баз — до 6, а самолетный парк — до 204 единиц.

В случае начала боевых действий против России ВВС США, скорее всего, будут задействованы для сдерживания российских ВВС, обеспечения огневой поддержки сил США и союзников, а также для обеспечения превосходства в милитаризованном российском анклаве — Калининградской области.

"То, что вы видите, — это осознание того, что защитить Восточную Европу, находясь в Западной Европе, невозможно, — сказал Марк Кансиан. — Если все ваши силы находятся в Германии, и возникла чрезвычайная ситуация, вы пытаетесь бросить их на Восток, что займет слишком много времени. Даже на оформление и отправку документов [из Германии в Польшу] уходит неделя. Очевидно, что для начала лучше разместить свои силы в Восточной Европе".

Одна из проблем заключается в том, что Россия создала перекрывающие друг друга "пузыри" A2/AD, системы ограничения и воспрещения доступа, включающие ракеты большой, малой и средней дальности класса "поверхность-воздух", которые должны лишить силы НАТО возможности свободно действовать. Неясно, как США и их союзники будут им противостоять.

Модернизируя различные аэродромы партнеров, находящиеся "вне досягаемости зубов дракона", но достаточно близко, чтобы это имело смысл, США получают дополнительные возможности, сказал один помощник конгрессмена. Если Москва захочет ослабить авиацию США, она окажется в сложном положении — ей придется наносить удары по нескольким странам Восточной Европы.