закрыть
26 июня 2018, вторник, 20:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Австралиец трижды за месяц выиграл в лотерею

  • 26.06.2018, 18:17

Карло Массетти выиграл в лотерею более 2,5 млн австралийских долларов.

Житель Сиднея Карло Массетти выиграл в лотерею три раза за месяц. Об этом 22 июня сообщило издание 9news, передает gordonua.com.

59-летний австралиец получил после двух выигрышей 2,5 млн австралийских долларов.

Потом мужчина приобрел еще один билет и выиграл 48 тыс.

50 тыс. (973 тыс. грн) Массетти пожертвовал отделению по лечению болезней сердца и легких в больнице Святого Винсента.

Издание отмечает, что в Австралии шанс выиграть в лотерею составляет 50 к одному.


популярное за неделю

Мнение

Между империей и цивилизацией
Между империей и цивилизацией Виктор Шендерович
Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские
Сенцов стал символом того, как России сопротивляются сами русские Павел Казарин
Штирлициада
Штирлициада Аркадий Бабченко
Комиссары в пыльных шлемах
Комиссары в пыльных шлемах Ирина Халип