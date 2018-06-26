Австралиец трижды за месяц выиграл в лотерею 26.06.2018, 18:17

Карло Массетти выиграл в лотерею более 2,5 млн австралийских долларов.

Житель Сиднея Карло Массетти выиграл в лотерею три раза за месяц. Об этом 22 июня сообщило издание 9news, передает gordonua.com.

59-летний австралиец получил после двух выигрышей 2,5 млн австралийских долларов.

Потом мужчина приобрел еще один билет и выиграл 48 тыс.

50 тыс. (973 тыс. грн) Массетти пожертвовал отделению по лечению болезней сердца и легких в больнице Святого Винсента.

Издание отмечает, что в Австралии шанс выиграть в лотерею составляет 50 к одному.