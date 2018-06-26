Под Кричевом погиб мужчина, пытаясь украсть колхозную солярку 4 26.06.2018, 18:25

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Фото: Следственный комитет

Его напарник испугался и убежал с места происшествия.

Как стало известно сотрудникам УСК по Могилевской области, 25 июня текущего года двое работников одного из хозяйств Кричевского района, 1970 и 1974 годов рождения, будучи на подпитии, решили украсть из топливного бака комбайна «Полесье», который стоял на мехдворе, солярку.

Они попытались подложить бревно под колесо комбайна, чтобы наклонить машину на бок. Однако бревно отскочило и ударило по голове 48-летнего мужчину. Его напарник испугался и убежал с места происшествия.

Фото: Следственный комитет