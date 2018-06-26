Работающий пенсионер номер один Иван Давыдов

26.06.2018, 18:29

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Велик соблазн истолковать сообщения о бездействии Путина как (очень нехитрый) пропагандистский ход.

«Владимир Путин по-прежнему не работает над пенсионной реформой». Звучит как изощренная шутка, особенно если вспомнить о тревожных сообщениях придворных социологов — рейтинг «ясного солнышка» падает!

Ценителю тут найдется, что посмаковать: это вот «по-прежнему» намекает понимающим людям, что шутку придумал большой мастер. Но это не шутка, это едва ли не главная новость последних дней, не связанная с ходом футбольного чемпионата. Пресс-секретарь президента выходит к журналистам, и строго, не думая даже улыбаться, сообщает: «Владимир Путин по-прежнему не работает».

Тема горячая, предложенный вариант пенсионной реформы не вызывает у населения восторгов, если говорить мягко. С обоснованием, похоже, решили не париться, посчитали, что, если по телевизору сказать, будто реформа — это хорошо весьма, электорат уверует немедленно. Не уверовал.

И вот теперь все кинулись лечить ситуацию. Все, кто хоть как-то власти причастен, придумывают объяснения происходящему, способные успокоить россиян, вздумавших тихонько в уголке побунтовать. Есть радикальные варианты. Протоиерей Алексий Чаплин (которого многие путают со знаменитым протоиереем Всеволодом Чаплиным, а зря, это совершенно разные люди, хоть и мыслят сходно) утверждает, что пенсионная реформа — наказание за грехи. Депутат Евгений Федоров, автор многих нетривиальных идей, сумевший в свое время даже в Викторе Цое разглядеть американского шпиона, конкретизирует: происходящее — заслуженная кара, несостоявшиеся пенсионеры предали СССР в конце восьмидесятых и теперь должны понести наказание. Стараются чиновники Минздрава, рассказывая, как улучшатся самочувствие и настроение людей, которые поймут теперь, что они — не списанные в утиль представители «возраста дожития», а полезные члены общества. Стараются телевизионные пропагандисты.

И только президент не работает. Кажется, зря: пенсионный вопрос настолько занимает умы, что даже публика в столичных барах, наблюдая за подвигами футболистов, иногда скандирует «Россия! Россия!», а иногда — «Пенсия! Пенсия!»

Велик соблазн истолковать регулярные сообщения о бездействии президента как (очень нехитрый) пропагандистский ход. Самое дорогое, что у нынешней власти есть, — президента, живое воплощение этой самой власти, просто выводят из-под удара, включая старую схему про доброго царя и плохих бояр. Но у схемы имеются очевидные слабости. Допустим даже, где-нибудь в России существуют люди, которых можно убедить, будто правительство — независимый орган, премьер — самостоятельный политик, способный принимать решения, не согласованные с настоящим начальством, а президент вместе со всесильной своей администрацией были не в курсе деталей планируемой реформы.

Да что там «допустим», есть человек, который во все это верит. Это, собственно, глава правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Но, кажется, он один. Рядовые россияне в целом и понаблюдательней, и посообразительней.

Но, как ни относись к рассказам о несогласованных инициативах кабмина, схема с добрым царем требует развития: либо царь, очнувшись, окоротит зарвавшихся бояр, либо… Либо он и не самодержец вовсе, а так, что-то вроде декоративного элемента.

Нет, разумеется, теперь, после поднявшегося шума, после акций протеста (понятно уже, что митинги будут, причем не только заранее запланированные митинги карманных профсоюзов), начнется «поиск компромисса» и случатся какие-нибудь поблажки, однако этого уже мало. Ставки высоки, народ на взводе, магия футбола перестает работать — сборная России одну игру уже провалила, и осталось ей на домашнем чемпионате провалить еще только одну игру (а ребята справятся, мы верим в команду, а в команду Испании верим даже больше).

И попытка вывести самого дорогого человека из-под удара может в перспективе оказаться всего лишь отсроченным, зато болезненным ударом по имиджу самого дорогого человека. Возможно, первым за многие годы серьезным ударом.

Приятно (и не исключено, что правильно, хотя это все-таки вопрос дискуссионный) думать, будто ответственные за государственную пропаганду, — люди довольно ограниченные и не способные просчитать последствия своих действий на пару шагов вперед. Но полезно все-таки рассматривать и другие варианты объяснения путинского бездействия.

Есть, например, такой. Все как-то забыли, что и сам президент с точки зрения прежних нормативов лет уже пять как работающий пенсионер. Он ведь даже мечтами делился — отдыхать, путешествовать, просто позволить себе этого не мог: страна не отпускала. Человек он великий и подвигов совершил немало, но разве их бывает много, подвигов? Продолжать работать, понимая, что у тебя давно уже есть законное право отдохнуть, — это ведь тоже поднимает самооценку. Небольшое, но свершение, микроскопический на фоне прочих, а все равно подвиг.

И вдруг, в одночасье какие-то ушлые молодцы из правительства это все у него отняли. И сидит теперь работающий пенсионер номер один в растерянности, и не знает, как на происходящее реагировать. Есть стойкое ощущение, что обманули, и нет точного понимания, где именно.

В общем, национальный лидер снова с народом. Поэтому и не работает над пенсионной реформой. Он ведь, получается, не творец ее, а жертва. Такая же жертва, как и все прочие, самые обычные граждане. Тут уж не до работы.

И это отличный шанс градус единения с народом поднять на невероятную высоту. Всего-то и надо законным правом воспользоваться, и выйти наконец на пенсию. Пока эти, буйные, в правительстве, еще чего-нибудь не выдумали. Великолепный момент, обидно упускать. Второго такого может и не случиться.

Да и вообще, пора бы.

Иван Давыдов, mbk.media