Сторонников движения в ЕС в Украине в четыре раза больше, чем желающих интегрироваться в РФ 4 26.06.2018, 18:44

Согласно опросу Киевского международного института социологии, 47,3% украинцев хотят в Европу.

83,7% украинцев недовольны направлением, в котором движется страна. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии, опубликованные 25 июня, передает gordonua.com.

Только 11,2% довольны направлением движения страны. Еще 4,9% респондентов не определились со своим мнением, а 0,2% – отказались ответить на вопрос.

На вопрос "Каким интеграционным направлением должна идти Украина?" голоса всех совершеннолетних украинцев распределились так:

47,3% – за присоединение к Европейскому союзу;

30,1% – против движения Украины и в ЕС, и в Таможенный союз;

11,9% – за присоединение к Таможенному союзу России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении;

10,1% – не определились; 0,6% – отказались отвечать.

В случае, если бы в Украине прошел референдум о вступлении в НАТО, 41,1% опрошенных проголосовали бы присоединение к Альянсу. Против – 30,7% опрошенных. Еще 12,2% украинцев не принимали бы участия в голосовании, 15,7% респондентов пока не определились со своим мнением, а 0,3% отказались ответить на вопрос.

Исследование проводилось с 7-го по 21 июня, методом формализованного интервью опрошены 2005 совершеннолетних респондентов в 110 населенных пунктах Украины, кроме аннексированного Крыма. Статистическая погрешность не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% – для показателей, близких к 25%, 2% – для показателей, близких к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.