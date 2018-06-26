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Верховный суд США разблокировал миграционный указ Трампа

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  • 26.06.2018, 18:53
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Указ запрещает въезжать в США большинству граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.

Верховный суд США признал конституционным указ президента Дональда Трампа, который запрещает въезд в США гражданам некоторых мусульманских стран, Венесуэлы и Северной Кореи.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что указ запрещает въезжать в США большинству граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена. Ирак и Чад исключены из списка.

В феврале Апелляционный суд штата Вирджиния признал неконституционным финальную версию миграционого указа.

Пятеро из девяти судей решили, что в документе присутствует дискриминация по религиозному признаку.

Также указ подвергся критике со стороны групп беженцев и правозащитников.


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