Верховный суд США разблокировал миграционный указ Трампа 1 26.06.2018, 18:53

1,141

Указ запрещает въезжать в США большинству граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.

Верховный суд США признал конституционным указ президента Дональда Трампа, который запрещает въезд в США гражданам некоторых мусульманских стран, Венесуэлы и Северной Кореи.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что указ запрещает въезжать в США большинству граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена. Ирак и Чад исключены из списка.

В феврале Апелляционный суд штата Вирджиния признал неконституционным финальную версию миграционого указа.

Пятеро из девяти судей решили, что в документе присутствует дискриминация по религиозному признаку.

Также указ подвергся критике со стороны групп беженцев и правозащитников.