Верховный суд США разблокировал миграционный указ Трампа

Верховный суд США разблокировал миграционный указ Трампа1
- 26.06.2018, 18:53
- 1,141
Указ запрещает въезжать в США большинству граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.
Верховный суд США признал конституционным указ президента Дональда Трампа, который запрещает въезд в США гражданам некоторых мусульманских стран, Венесуэлы и Северной Кореи.
Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что указ запрещает въезжать в США большинству граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена. Ирак и Чад исключены из списка.
В феврале Апелляционный суд штата Вирджиния признал неконституционным финальную версию миграционого указа.
Пятеро из девяти судей решили, что в документе присутствует дискриминация по религиозному признаку.
Также указ подвергся критике со стороны групп беженцев и правозащитников.