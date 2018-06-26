В Барановичах «заяц» напал на контролера

В Барановичах «заяц» напал на контролера5
- 26.06.2018, 19:05
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Инцидент произошел днем 25 июня.
Об этом сообщили БелТА в УВД Брестского облисполкома.
Житель Барановичей 1977 года рождения ехал в городском автобусе без проездного документа. В общественный транспорт зашла контролер. Она попросила пассажира предъявить документ, который подтвердил бы оплату проезда. Мужчина на просьбу контролера отреагировал агрессивно – набросился на нее с кулаками.
Милиционер, который ехал в этом же автобусе на работу, задержал хулигана.
Сообщается также, что фигурант ранее уже был судим за кражу.