В Барановичах «заяц» напал на контролера 5 26.06.2018, 19:05

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Инцидент произошел днем 25 июня.

Об этом сообщили БелТА в УВД Брестского облисполкома.

Житель Барановичей 1977 года рождения ехал в городском автобусе без проездного документа. В общественный транспорт зашла контролер. Она попросила пассажира предъявить документ, который подтвердил бы оплату проезда. Мужчина на просьбу контролера отреагировал агрессивно – набросился на нее с кулаками.

Милиционер, который ехал в этом же автобусе на работу, задержал хулигана.

Сообщается также, что фигурант ранее уже был судим за кражу.