Белорусскую церковь в Лондоне номинировали на архитектурный «Оскар» 26.06.2018, 19:42

Церковь номинирована на премию Всемирного фестиваля архитектуры.

Белорусская мемориальная церковь в Лондоне номинирована на премию Всемирного фестиваля архитектуры. Об этом tut.by рассказал архитектор Цзывай Со (Tszwai So).

Цзывай Со (Tszwai So) — британский архитектор родом из Гонконга. В 2016-м он окончил строительство белорусской греко-католической церкви в Лондоне, прихожанином которой стал сам.

Всемирный фестиваль архитектуры — крупнейший в мире фестиваль, на котором демонстрируются одни из самых впечатляющих новостроек планеты. Каждый год он собирает более 2 тысяч архитекторов со всего мира. Премия фестиваля считается «Оскаром» в сфере архитектуры.

Белорусская греко-католическая церковь в Лондоне номинирована сразу на две премии: «Всемирное религиозное здание года» и «Лучшее использование древесины». Это единственное религиозное здание из Великобритании, которое вошло в число финалистов.

28 ноября архитектор Цзывай Со отправится на фестиваль в Амстердам, чтобы представить свою работу жюри, в состав которого войдут самые известные архитекторы мира. Среди них — «ведущий архитектор своего поколения» Дэвид Аджайе, Мануэль Готран, Мохсен Мостафави, Натали де Врис и другие.

Конкурентами белорусской церкви в Лондоне будут религиозные постройки из Турции, Ирана, Австралии, Таиланда, Индии, Сингапура и Португалии.

— Я очень рад. Не только потому, что это здание — единственная религиозная постройка из Великобритании, которая была номинирована на премию. Это также и единственное белорусское здание-финалист. Ведь я считаю, что оно и британское, и белорусское, — рассказывает Цзывай Со. — Быть финалистом — уже большая честь для меня. Я не рассчитываю на победу, но то, что моя работа будет рассмотрена среди девяти лучших религиозных зданий мира этого года, придает мне гордости и счастья.