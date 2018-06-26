Путин поручил протестировать на россиянах новый налог 2 26.06.2018, 19:59

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Фото: Коммерсант

Налог для самозанятых введут в четырех регионах с 2019 года.

Федеральная налоговая служба завершила подготовку нового налога, который будет взиматься с самозанятых россиян - тех, кто оказывает услуги, но не состоит на учете и ничего не платит государству, передает finanz.ru.

"Удобный интерфейс", который позволит "в один клик исполнить обязательства перед государством" разработан и ждет тестирования на реальных людях, отчитался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ФНС Михаил Мишустин.

"Давайте проведём такой тест", - одобрил идею президент РФ.

Пилотный проект, который разрабатывался больше года Минфином и Минэкономразвития, с 1 января 2019 года будет запущен в четырех российских регионах.

В Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан репетиторам, няням, автослесарям и другим самозанятым россиянам, которых, по подсчетам Минтруда, в стране почти 15 миллионов человек, будет предложено загрузить специальное мобильное приложение.

Оно "позволит регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации, и осуществлять платежи фактически без налоговой отчётности, без сдачи каких-то специальных справок и документов", сообщил Мишустин.

Платеж составит 3% от доходов для тех, кто оказывает услуги физлицам, и 6% для работающих с юридическими лицами. Деньги пойдут в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.

Критерии самозанятости в мае сформулировал Минюст. Согласнос поправкам в закон "О занятости населения в РФ", это "физические лица, самостоятельно на свой риск осуществляющие деятельность, направленную на систематическое получение дохода".

Самозанятым предложили регистрироваться в ФНС с 2018 года и пообещали налоговые каникулы, но на 1 мая, по данным службы, регистрацию прошли лишь 1,4 тысячи человек. Количество самозанятых определить трудно: по Росстату, это 4,5 млн человек, по данным РАНХиГС - более 20 млн.

Опросы показывают, что самозанятые - это сельские жители (44,6%), пенсионеры и многодетные родители, указывает замдиректора "Центра Развития" ВШЭ Татьяна Мисихина.

Люди подрабатывают не от хорошей жизни: по данным мониторинга ВШЭ за 2016 год, заработок самозанятых на основой работе в среднем на 14% ниже, чем у тех, кто не занимается подработкой, говорит она.

Среди самозанятых больше пенсионеров в возрасте старше 60 лет, чем среди работающих по найму - 10,8% против 5,3%. У них, как правило, больше семьи - в среднем 3,74 человека на семью против 3,46 у наемных работников.

Задача не в том, чтобы налоги собрать, а в том, чтобы вывести самозанятых из тени, обелив рынок труда, объяснял ранее замминистра финансов Илья Трунин.