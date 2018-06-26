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В каких странах живут белорусские эмигранты

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  • 26.06.2018, 20:04
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В 2017 году за рубежом постоянно проживали 1,5 млн человек, родившихся в Беларуси.

По оценке департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в 2017 году за рубежом постоянно проживали 1,5 млн человек, родившихся в Беларуси, передает belmir.by.

В топ-5 государств, облюбованных уроженцами нашей страны, вошли Россия (765 тысяч), Украина (248 тысяч), Польша (80 тысяч), Казахстан (71 тысяча) и США (60 тысяч).

Всего же ООН насчитала белорусов в 55 государствах мира. Самое маленькое их количество зарегистрировано в Боливии, Чили и на Коста-Рике, где проживало по 5 человек.

В 1990 году диаспора наших соотечественников за границей составляла 1,8 млн человек и входила в число 20 самых крупных в мире.

СтранаБелорусыСтранаБелорусы
Россия764 819Болгария1 064
Украина247 989Португалия962
Польша79 534Дания815
Казахстан70 858Ливия778
США59 517Таджикистан698
Латвия44 485Ирландия657
Италия32 952Азербайджан450
Литва32 093ЮАР395
Узбекистан26 266Финляндия391
Германия25 617Нидерланды368
Израиль22 548Кипр362
Канада12 131Турция354
Эстония11 331Армения327
Кыргызстан9 748Аргентина315
Чехия4 187Египет262
Испания3 922Словакия223
Великобритания3 881Венгрия216
Туркменистан3 841Словения156
Франция3 451Сербия133
Молдова3 259Хорватия91
Швеция2 865Исландия45
Австралия2 156Люксембург43
Австрия1 835Мальта35
Бельгия1 597Бразилия10
Греция1 430Коста-Рика5
Швейцария1 239Боливия5
Грузия1 087Чили5
Норвегия1 072Итого1 484 875

По этим же оценкам департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в Беларуси в 2017 году постоянно проживали 1,1 млн иммигрантов.

В топ-5 государств, уроженцы которых выбрали нашу страну своим домом, входят Россия (680 тысяч), Украина (225 тысяч), Казахстан (70 тысяч), Литва (17 тысяч) и Узбекистан (15 тысяч).

Всего ООН насчитала в Беларуси приезжих более чем из 58 стран. Например, из Румынии и ОАЭ – по 22 человека, Италии и Ирландии – по 23, Эфиопии и Турции – по 24.

Если сравнивать с данными 1990 года, число иммигрантов в нашей стране сейчас также уменьшилось. Тогда их было 1,2 млн.

Отметим также, что большое число эмигрантов и иммигрантов из числа жителей стран бывшего СССР – результат скорее не сознательного их переезда, а тесной былой общности и последующего появления границ.

СтранаЖивут у насСтранаЖивут у нас
Россия679 682США86
Украина224 847Сирия82
Казахстан69 682Германия65
Литва17 316Ливан64
Узбекистан14 729Болгария60
Азербайджан13 440Норвегия60
Латвия10 444КНДР59
Грузия8 473Австрия58
Молдова7 578Алжир52
Армения5 705Иран48
Таджикистан5 656Индия47
Туркменистан5 442Пакистан46
Кыргызстан5 213Куба43
Эстония3 230Бельгия35
Финляндия2 102Сербия34
Польша476Испания34
Великобритания459Йемен32
Израиль385Иордания29
Вьетнам364Южная Корея28
Другие страны348Швейцария28
Венгрия340Австралия27
Швеция338Уругвай27
Афганистан280Словакия26
Дания198Эфиопия24
Монголия167Турция24
Канада154Ирландия23
Греция107Италия23
Аргентина101Румыния22
Чехия95ОАЭ22
Бразилия93Итого1 078 652


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