В каких странах живут белорусские эмигранты 1 26.06.2018, 20:04

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В 2017 году за рубежом постоянно проживали 1,5 млн человек, родившихся в Беларуси.

По оценке департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в 2017 году за рубежом постоянно проживали 1,5 млн человек, родившихся в Беларуси, передает belmir.by.

В топ-5 государств, облюбованных уроженцами нашей страны, вошли Россия (765 тысяч), Украина (248 тысяч), Польша (80 тысяч), Казахстан (71 тысяча) и США (60 тысяч).

Всего же ООН насчитала белорусов в 55 государствах мира. Самое маленькое их количество зарегистрировано в Боливии, Чили и на Коста-Рике, где проживало по 5 человек.

В 1990 году диаспора наших соотечественников за границей составляла 1,8 млн человек и входила в число 20 самых крупных в мире.

Страна Белорусы Страна Белорусы Россия 764 819 Болгария 1 064 Украина 247 989 Португалия 962 Польша 79 534 Дания 815 Казахстан 70 858 Ливия 778 США 59 517 Таджикистан 698 Латвия 44 485 Ирландия 657 Италия 32 952 Азербайджан 450 Литва 32 093 ЮАР 395 Узбекистан 26 266 Финляндия 391 Германия 25 617 Нидерланды 368 Израиль 22 548 Кипр 362 Канада 12 131 Турция 354 Эстония 11 331 Армения 327 Кыргызстан 9 748 Аргентина 315 Чехия 4 187 Египет 262 Испания 3 922 Словакия 223 Великобритания 3 881 Венгрия 216 Туркменистан 3 841 Словения 156 Франция 3 451 Сербия 133 Молдова 3 259 Хорватия 91 Швеция 2 865 Исландия 45 Австралия 2 156 Люксембург 43 Австрия 1 835 Мальта 35 Бельгия 1 597 Бразилия 10 Греция 1 430 Коста-Рика 5 Швейцария 1 239 Боливия 5 Грузия 1 087 Чили 5 Норвегия 1 072 Итого 1 484 875

По этим же оценкам департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в Беларуси в 2017 году постоянно проживали 1,1 млн иммигрантов.

В топ-5 государств, уроженцы которых выбрали нашу страну своим домом, входят Россия (680 тысяч), Украина (225 тысяч), Казахстан (70 тысяч), Литва (17 тысяч) и Узбекистан (15 тысяч).

Всего ООН насчитала в Беларуси приезжих более чем из 58 стран. Например, из Румынии и ОАЭ – по 22 человека, Италии и Ирландии – по 23, Эфиопии и Турции – по 24.

Если сравнивать с данными 1990 года, число иммигрантов в нашей стране сейчас также уменьшилось. Тогда их было 1,2 млн.

Отметим также, что большое число эмигрантов и иммигрантов из числа жителей стран бывшего СССР – результат скорее не сознательного их переезда, а тесной былой общности и последующего появления границ.