В каких странах живут белорусские эмигранты

В каких странах живут белорусские эмигранты1
- 26.06.2018, 20:04
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В 2017 году за рубежом постоянно проживали 1,5 млн человек, родившихся в Беларуси.
По оценке департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в 2017 году за рубежом постоянно проживали 1,5 млн человек, родившихся в Беларуси, передает belmir.by.
В топ-5 государств, облюбованных уроженцами нашей страны, вошли Россия (765 тысяч), Украина (248 тысяч), Польша (80 тысяч), Казахстан (71 тысяча) и США (60 тысяч).
Всего же ООН насчитала белорусов в 55 государствах мира. Самое маленькое их количество зарегистрировано в Боливии, Чили и на Коста-Рике, где проживало по 5 человек.
В 1990 году диаспора наших соотечественников за границей составляла 1,8 млн человек и входила в число 20 самых крупных в мире.
|Страна
|Белорусы
|Страна
|Белорусы
|Россия
|764 819
|Болгария
|1 064
|Украина
|247 989
|Португалия
|962
|Польша
|79 534
|Дания
|815
|Казахстан
|70 858
|Ливия
|778
|США
|59 517
|Таджикистан
|698
|Латвия
|44 485
|Ирландия
|657
|Италия
|32 952
|Азербайджан
|450
|Литва
|32 093
|ЮАР
|395
|Узбекистан
|26 266
|Финляндия
|391
|Германия
|25 617
|Нидерланды
|368
|Израиль
|22 548
|Кипр
|362
|Канада
|12 131
|Турция
|354
|Эстония
|11 331
|Армения
|327
|Кыргызстан
|9 748
|Аргентина
|315
|Чехия
|4 187
|Египет
|262
|Испания
|3 922
|Словакия
|223
|Великобритания
|3 881
|Венгрия
|216
|Туркменистан
|3 841
|Словения
|156
|Франция
|3 451
|Сербия
|133
|Молдова
|3 259
|Хорватия
|91
|Швеция
|2 865
|Исландия
|45
|Австралия
|2 156
|Люксембург
|43
|Австрия
|1 835
|Мальта
|35
|Бельгия
|1 597
|Бразилия
|10
|Греция
|1 430
|Коста-Рика
|5
|Швейцария
|1 239
|Боливия
|5
|Грузия
|1 087
|Чили
|5
|Норвегия
|1 072
|Итого
|1 484 875
По этим же оценкам департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в Беларуси в 2017 году постоянно проживали 1,1 млн иммигрантов.
В топ-5 государств, уроженцы которых выбрали нашу страну своим домом, входят Россия (680 тысяч), Украина (225 тысяч), Казахстан (70 тысяч), Литва (17 тысяч) и Узбекистан (15 тысяч).
Всего ООН насчитала в Беларуси приезжих более чем из 58 стран. Например, из Румынии и ОАЭ – по 22 человека, Италии и Ирландии – по 23, Эфиопии и Турции – по 24.
Если сравнивать с данными 1990 года, число иммигрантов в нашей стране сейчас также уменьшилось. Тогда их было 1,2 млн.
Отметим также, что большое число эмигрантов и иммигрантов из числа жителей стран бывшего СССР – результат скорее не сознательного их переезда, а тесной былой общности и последующего появления границ.
|Страна
|Живут у нас
|Страна
|Живут у нас
|Россия
|679 682
|США
|86
|Украина
|224 847
|Сирия
|82
|Казахстан
|69 682
|Германия
|65
|Литва
|17 316
|Ливан
|64
|Узбекистан
|14 729
|Болгария
|60
|Азербайджан
|13 440
|Норвегия
|60
|Латвия
|10 444
|КНДР
|59
|Грузия
|8 473
|Австрия
|58
|Молдова
|7 578
|Алжир
|52
|Армения
|5 705
|Иран
|48
|Таджикистан
|5 656
|Индия
|47
|Туркменистан
|5 442
|Пакистан
|46
|Кыргызстан
|5 213
|Куба
|43
|Эстония
|3 230
|Бельгия
|35
|Финляндия
|2 102
|Сербия
|34
|Польша
|476
|Испания
|34
|Великобритания
|459
|Йемен
|32
|Израиль
|385
|Иордания
|29
|Вьетнам
|364
|Южная Корея
|28
|Другие страны
|348
|Швейцария
|28
|Венгрия
|340
|Австралия
|27
|Швеция
|338
|Уругвай
|27
|Афганистан
|280
|Словакия
|26
|Дания
|198
|Эфиопия
|24
|Монголия
|167
|Турция
|24
|Канада
|154
|Ирландия
|23
|Греция
|107
|Италия
|23
|Аргентина
|101
|Румыния
|22
|Чехия
|95
|ОАЭ
|22
|Бразилия
|93
|Итого
|1 078 652