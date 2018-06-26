В Минске таксист сломал ногу пенсионеру за то, что тот помешал быстро проехать 26.06.2018, 20:22

Инцидент произошел 18 июня у дома по улице В. Хоружей.

Потерпевший 69-летний мужчина ждал, пока женщина освободит парковочное место, а затем собирался поставить туда свой автомобиль, передает kp.by.

В этот момент к дому подъехал еще один автомобиль. Машина пенсионера закрывала проезд во двор, на что другой водитель попросил не перекрывать ему движение и дать проехать.

Потерпевший пояснил, что ему нужно несколько минут для того, чтобы припарковаться. В ответ он получил оскорбления и несколько ударов в грудь и в область правой голени, рассказала официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова. В результате у мужчины – закрытый перелом средней трети правой голени со смещением отломков. Он был госпитализирован.

Милиция задержала причастного к совершению данного деяния 52-летнего водителя такси.