Как Домрачева и Скардино проигнорировали просьбы Лукашенко 26.06.2018, 20:33

Дарья Домрачева и Надежда Скардино

Диктатор просил Домрачеву и Скардино остаться в биталоне – обе ответили нет.

В понедельник 25 июня Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. 31-летняя спортсменка не нашла способ, как совмещать далее воспитание дочери Ксении с профессиональным спортом – над этим четырехкратная олимпийская чемпионка размышляла на протяжении последних месяцев, пишет «Трибуна».

Фанаты Домрачевой рассчитывали, что на ее решение повлияет диктатор Беларуси Лукашенко, убеждавший спортсменку продолжить карьеру. На встрече с участниками Олимпиады в Пхенчхане правитель призывал не только Домрачеву, но и Надежду Скардино остаться в спорте.

Но увы. В самом начале лета из большого спорта ушла Скардино.

Домрачева размышляла немного дольше, но три недели спустя выдала аналогичный ответ.

Лукашенко в курсе ситуации, однако его реакция на случившееся пока неизвестна.