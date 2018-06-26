США попросят союзников прекратить закупать нефть у Ирана 26.06.2018, 20:45

США требуют от государств-союзников прекратить импорт нефти из Ирана до 4 ноября 2018 года.

США требуют от государств-союзников прекратить импорт нефти из Ирана до 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций, восстановленных в мае.

Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента США, передает censor.net со ссылкой на Bloomberg.

Чиновник Госдепартамента отметил, что продление крайнего срока, установленного в ноябре, сейчас не обсуждается.

По словам источников агентства, США ведут переговоры с правительствами Турции, Индии и Китая, которые импортируют иранскую нефть, о вариантах других поставок.

Цены на нефть WTI усилили подъем после этого сообщения, августовский контракт подорожал на 1,9%, до $69,34 за баррель.

По данным Международного энергетического агентства, в мае Иран экспортировал около 2,4 млн баррелей нефти в сутки. Из этого обьема Азия покупает около двух третей, а остальное - Европа.

Иранский экспорт упал примерно до 1,0-1,5 млн баррелей в день в период 2013-2015 годов из-за введенных СЩА и ЕС санкций.

Как пишет японская газета Nikkei, правительство Японии уже получило запрос США прекратить закупки иранской нефти. Поставки из Ирана составляют около 5,5% всего нефтяного импорта Японии, Иран занимает шестое место в списке ее поставщиков после России, передает Интерфакс.

Как сообщалось, в мае президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении санкций против Тегерана и выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому. Все остальные участники соглашения по-прежнему поддерживают СВПД.