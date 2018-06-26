Ушла из жизни жена Бориса Кита Тамара Казевич 1 26.06.2018, 20:54

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Тамара Казевич

Жена известного белорусского ученого скончалась на 82-м году жизни.

В минувшую пятницу, 22 июня, во Франфурте-на-Майне на 82-м году жизни умерла Тамара Казевич, жена известного белорусского просветителя и ученого, гражданина США Бориса Кита. После смерти мужа она серьезно болела. Тамара Казевич пережила Бориса Кита на четыре с половиной месяца.

О смерти Тамары Казевич сообщила «Радые Свабода» ее дочь Ирина. Когда будут похороны, пока неизвестно. Тамару Казевич похоронят на том же кладбище православной церкви в честь святой Елизаветы в Висбадене, где 15 февраля похоронили Бориса Кита.

Тамара Казевич была последней женой Бориса Кита, отношения с которой длились более 45 лет.