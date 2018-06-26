В Польше вырастут зарплаты врачей

В Польше вырастут зарплаты врачей5
- 26.06.2018, 21:02
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В 2024 году на здравоохранение будет расходоваться 6% от ВВП страны.
Правительство Польши приняло проект закона о постепенном увеличении средств, выделяемых на здравоохранение, передает «Радио Польша».
Согласно проекту, в 2024 году на здравоохранение будет расходоваться 6% от ВВП страны. Сейчас этот показатель составляет 4,67%. Согласно проекту закона, уже в этом году показатель вырастет до 4,78%. И будет постепенно расти.
Соответственно, с июля должны вырасти зарплаты врачей — на 600-700 злотых. (1 евро = 4,33 злотого.)
Зарплата врача-специалиста может составить 6750 злотых, но при условии, что такой врач будет работать только в одной больнице.