Трамп намерен запросить больше средств на стену на границе с Мексикой 1 26.06.2018, 21:21

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

Одобрит ли Конгресс запрос президента США?

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запросить у конгресса увеличение финансирования на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNBC.

Возведение стены на американо-мексиканской границе было одним из предвыборных обещаний Трампа. В середине мая американский президент призвал сенаторов не уходить в отпуск до утверждения бюджета на финансовый год, который начнется 1 октября. По его словам, в бюджет необходимо включить расходы на постройку стены на границе с Мексикой и обеспечение безопасности границ страны.

В апреле военнослужащие Нацгвардии США направились на границу с Мексикой по решению Трампа. Президент заявил, что охраной границы займутся от 2 до 4 тыс. нацгвардейцев. Власти расположенного на границе с Мексикой американского штата Техас тогда же заявили о планах увеличить число нацгвардейцев в регионе до более 1 тыс. человек.

В январе Трамп заявил, что Мексика возглавляет список «самых опасных стран в мире». «Нам нужна стена для спокойствия и безопасности нашей страны. Нам нужна стена, чтобы остановить мощный приток наркотиков из Мексики», — отмечал американский президент. Тогда же он запросил у конгресса $18 млрд на возведение стены.