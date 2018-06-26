Премьер Дании: Мы должны и дальше давить на Россию 1 26.06.2018, 22:01

Ларс Лекке Расмуссен

Фото: Reuters

Лекке Расмуссен уверен, что ЕС продлит санкции против России.

Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен уверен, что Евросоюз продлит санкции против РФ за агрессию против Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Гройсманом 26 июня в Копенгагене, передает корреспондент издания "Гордон".

Он подчеркнул, что Дания поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а санкции против РФ должны оставаться в силе до полной имплементации Минских соглашений.

"Мы должны и дальше давить на Россию. Мы за то, чтобы продлить санкции, во время встречи на саммите [лидеров] ЕС на этой неделе мы будем об этом говорить. Я прогнозирую, что будет согласие, консенсус, чтобы это сделать. Украина также должна быть на первом месте в повестке НАТО и принимать участие в следующем месяце в саммите НАТО", – сказал Расмуссен.

Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

Европейский союз 12 марта продлил на полгода санкции за агрессию в отношении Украины, а 18 июня – ограничения за аннексию Крыма.

Саммит лидеров ЕС пройдет 28–29 июня в Брюсселе.