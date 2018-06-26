В каком месяце рождаются гении: ученые дали ответ
- 26.06.2018, 22:27
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Ученые выяснили, как месяц рождения влияет на интеллект.
Ученые из Национального бюро экономических исследований (США) проанализировал дату рождения Нобелевских лауреатов и успеваемость более миллиона учащихся в возрасте от шести до пятнадцати лет, пришли к выводу, что самые сообразительные люди появляются на свет осенью и зимой, пишет proman.com.
Именно родившиеся в этот период чаще становятся удостоенными Нобелевской премии. А вот те, кто празднует свой день рождения в другие периоды, подобным похвастаться могут намного реже, говорится в результатах исследованиях, опубликованных на официальной сайте бюро.
Это же касается и школьников. Ученые проанализировали успеваемость. Оказалось, что самые низкие показатели успеваемости у появившихся на свет в августе. А вот уже сентябрьские дети получают более высокие отметки и стремятся поступать в наиболее престижные вузы.
Правда, специалисты утверждают, что причина – в календаре. Дети в Америке идут в школу в шестилетнем возрасте, поэтому ребенок, появившийся на свет с сентября по декабрь, имеет возрастное преимущество перед теми, кто родился после них – летом и весной. Несколько месяцев могут вызвать существенный разрыв в развитии и успеваемости.