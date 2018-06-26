В Слуцке молодой парень обокрал банк, в котором работал 26.06.2018, 21:47

Сотрудник банка украл более 200 тысяч рублей.

В Слуцке 23-летний парень обокрал банк, в котором работал. Как пишет sb.by со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову, молодой человек воспользовался служебным положением и взял более 200 тысяч рублей.

В компьютерной системе банка сотрудник менял суммы размеров овердрафта, а потом намеренно удалял информацию. Названную сумму денег он собрал меньше чем за три месяца — с апреля по июнь 2016 года.

Украденные деньги молодой человек использовал для игры на торговой платформе по продвижению курсов валют.

Кстати, во время расследования он компенсировал большую часть ущерба.

Суд назначил ему 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.